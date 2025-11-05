Φόνος Δημοσθένους: Από «μεσολαβητής» σε κεντρικό πρόσωπο ο 31χρονος – Πώς μια μαρτυρία ανέτρεψε τα δεδομένα

Αργά το απόγευμα της Τρίτης συνελήφθη εκ νέου 31χρονος ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος αρχικά τελούσε υπό κράτηση για αδικήματα συνέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» η δημοσιογράφος Έρικα Καβάζη, νέα μαρτυρία που εξασφάλισαν οι ανακριτές ανατρέπει την εικόνα του «υποβοηθητικού ρόλου» που φέρεται να είχε στην υπόθεση. Οι ανακριτές πλέον διερευνούν ενεργό εμπλοκή του στη διάπραξη του φόνου, γεγονός που οδήγησε στην επανασύλληψή του με νέο ένταλμα για φόνο εκ προμελέτης. Ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Ο 31χρονος φέρεται να βοήθησε έναν από τους δύο 28χρονους βασικούς υπόπτους στη φυγή του από την Κύπρο, ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία, μεταφέροντας τον με όχημα μέσω του λιμανιού της Κερύνειας στην Τουρκία και στη συνέχεια οδικώς στη Θεσσαλονίκη, όπου και τον άφησε πριν επιστρέψει στην Κύπρο. Ο 28χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να εκδοθεί, μαζί με τον 28χρονο ξάδελφό του.

Σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου και άλλοι δύο ύποπτοι

Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιον Δικαστηρίου και δύο ακόμη ύποπτοι, ο 30χρονος ιδιοκτήτης μοτοσικλέτας και ένας 58χρονος, για τους οποίους λήγει το διάταγμα προσωποκράτησης. Οι δύο φέρονται να μεσολάβησαν για την εξασφάλιση μαύρου σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε στη διαφυγή των δραστών.

Επιπλέον, χθες οδηγήθηκαν στο Δικαστήριο ο 44χρονος πρώην μοτοσικλετιστής, ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας, και ένας 51χρονος, με τη διαδικασία να διακόπτεται έπειτα από ένσταση των δικηγόρων τους σχετικά με την ανανέωση της προσωποκράτησης. Η απόφαση αναμένεται σήμερα στις 10:30.

Συνολικά, πέντε από τους έξι υπόπτους αναμένεται να βρεθούν εκ νέου ενώπιον Δικαστηρίου, με νέα στοιχεία να τίθενται ενώπιον των ανακριτών.

Αναμένονται περαιτέρω συλλήψεις

Ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, ανέφερε χθες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ότι οι εξελίξεις στην υπόθεση συνεχίζονται, σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής έχουν γίνει οκτώ συλλήψεις και «αναμένονται κι άλλες».

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι διεξάγονται διοικητικές έρευνες για δύο πρόσφατα περιστατικά: την κατοχή κινητού τηλεφώνου από ύποπτο εντός αστυνομικού κρατητηρίου και τη λανθασμένη μεταφορά πολίτη από τις Κεντρικές Φυλακές με κλούβα της Αστυνομίας.