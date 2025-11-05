Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99

 05.11.2025 - 10:25
Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99

Η Ryanair έχει σταθερά κάποιες προσφορές για προορισμούς στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας  χαμηλούς ναύλους και οικονομικά ταξίδια

Αυτή τη φορά η νέα προσφορά αφορά εκπτωτικές πτήσεις από €14.99 από Πάφο για αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Φθηνά αεροπορικά εισιτήρια για οικονομικά ταξίδια! Κλείστε αεροπορικά εισιτήρια μέχρι και αύριο τα μεσάνυχτα 6/11/2025 και εξασφαλίστε φθηνά εισιτήρια για ταξίδια από 7/11/2025 μέχρι και 18/12/2025, σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως Αθήνα, Μάντσεστερ, Ρώμη, Σόφια, Αμάν, Χανιά και Λονδίνο.

Η low cost αεροπορική εταιρεία εξασφαλίζει χαμηλές τιμές για να κάνετε ένα ταξίδι με αεροπορικά εισιτήρια που ξεκινούν από €14.99 αρκεί να βρείτε τον κατάλληλο για εσάς προορισμό και τις ημερομηνίες.

ryanair.jpg

