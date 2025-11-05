Η οδήγηση οχήματος με ταχογράφο, χωρίς τη χρήση κάρτας οδηγού

Η εν λόγω νομοθεσία καθορίζει μέγιστες ώρες οδήγησης, διαλείμματα και ελάχιστες ώρες ανάπαυσης για τους επαγγελματίες οδηγούς, καθώς επίσης την εγκατάσταση και τον τρόπο χρήσης του ταχογράφου, έχοντας ως στόχο:

Τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών.

Την εναρμόνιση των όρων ανταγωνισμού στις οδικές μεταφορές.

Στις δράσεις που έχει σχεδιάσει το Τμήμα για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, περιλαμβάνεται η συνεχής ενημέρωση των επιχειρήσεων μεταφορών και των επαγγελματιών οδηγών για τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι τα άρθρα 33 και 34 του ευρωπαϊκού Κανονισμού 165/2014 αναφέρουν τα εξής:

«Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι υπεύθυνες να εξασφαλίζουν ότι οι οδηγοί τους διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση και οδηγίες όσον αφορά στην ορθή λειτουργία των ταχογράφων, είτε ψηφιακών ή αναλογικών, διενεργούν τακτικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί τους προβαίνουν σε ορθή χρήση τους και δεν παρέχουν στους οδηγούς τους άμεσα ή έμμεσα κίνητρα που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την κατάχρηση των ταχογράφων.»

«Οι οδηγοί χρησιμοποιούν φύλλα καταγραφής ή κάρτες οδηγού κάθε μέρα οδήγησης, αρχίζοντας από τη στιγμή που παραλαμβάνουν το όχημα. Το φύλλο καταγραφής ή η κάρτα οδηγού δεν αφαιρούνται πριν το πέρας του ημερήσιου χρόνου εργασίας…»

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο οδηγός οχήματος με ταχογράφο είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί την προσωπική του κάρτα στο ψηφιακό/ ευφυή ταχογράφο από τη στιγμή που παραλαμβάνει το όχημα μέχρι τη λήξη του ημερήσιου χρόνου εργασίας του.

Η επιχείρηση μεταφορών έχει την ευθύνη να εκπαιδεύει τους οδηγούς στην ορθή λειτουργία και χρήση του ταχογράφου και επιπλέον να διενεργεί ελέγχους για να διασφαλίζει ότι ο ταχογράφος χρησιμοποιείται σωστά.

Ένας εύκολος τρόπος διενέργειας του ελέγχου από πλευράς επιχείρησης, είναι να εκτυπώνει από τον ταχογράφο τις καταγραφές του οχήματος (εκτύπωση 24ώρου του οχήματος) για την ημερομηνία που θέλει να ελέγξει την οδήγηση χωρίς κάρτα.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι στην προσωπική κάρτα του οδηγού καταγράφονται οι ημερήσιες δραστηριότητες του (οδήγηση, ανάπαυση κ.α.), ώστε να διασφαλίζεται ότι ο οδηγός απολαμβάνει βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και ότι δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια τη δική του και γενικότερα των συμπολιτών μας που χρησιμοποιούν καθημερινά το οδικό δίκτυο.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας -σε πρόσφατη απόφαση του- καταδίκασε επιχείρηση μεταφορών, το διευθυντή και τον οδηγό για οδήγηση οχήματος χωρίς κάρτα οδηγού, η οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία θεωρείται πολύ σοβαρή παραβίαση. Η συνολική ποινή που επέβαλε ανήλθε στα €1850 (€1000 στην επιχείρηση, €700 στο διευθυντή και €150 στον οδηγό).

* Γράφει ο Χρίστος Χρίστου, Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων (Υπουργείο Εργασίας) / [email protected]