Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ οδήγηση οχήματος με ταχογράφο, χωρίς τη χρήση κάρτας οδηγού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η οδήγηση οχήματος με ταχογράφο, χωρίς τη χρήση κάρτας οδηγού

 05.11.2025 - 10:17
Η οδήγηση οχήματος με ταχογράφο, χωρίς τη χρήση κάρτας οδηγού

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ), ανέλαβε την ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών, καθώς και τη ορθή χρήση των ταχογράφων, την 1/2/2023.

Η εν λόγω νομοθεσία καθορίζει μέγιστες ώρες οδήγησης, διαλείμματα και ελάχιστες ώρες ανάπαυσης για τους επαγγελματίες οδηγούς, καθώς επίσης την εγκατάσταση και τον τρόπο χρήσης του ταχογράφου, έχοντας ως στόχο:

Τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών.

Την εναρμόνιση των όρων ανταγωνισμού στις οδικές μεταφορές.

Στις δράσεις που έχει σχεδιάσει το Τμήμα για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, περιλαμβάνεται η συνεχής ενημέρωση των επιχειρήσεων μεταφορών και των επαγγελματιών οδηγών για τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι τα άρθρα 33 και 34 του ευρωπαϊκού Κανονισμού 165/2014 αναφέρουν τα εξής:

«Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι υπεύθυνες να εξασφαλίζουν ότι οι οδηγοί τους διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση και οδηγίες όσον αφορά στην ορθή λειτουργία των ταχογράφων, είτε ψηφιακών ή αναλογικών, διενεργούν τακτικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί τους προβαίνουν σε ορθή χρήση τους και δεν παρέχουν στους οδηγούς τους άμεσα ή έμμεσα κίνητρα που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την κατάχρηση των ταχογράφων.»

«Οι οδηγοί χρησιμοποιούν φύλλα καταγραφής ή κάρτες οδηγού κάθε μέρα οδήγησης, αρχίζοντας από τη στιγμή που παραλαμβάνουν το όχημα. Το φύλλο καταγραφής ή η κάρτα οδηγού δεν αφαιρούνται πριν το πέρας του ημερήσιου χρόνου εργασίας…»

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο οδηγός οχήματος με ταχογράφο είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί την προσωπική του κάρτα στο ψηφιακό/ ευφυή ταχογράφο από τη στιγμή που παραλαμβάνει το όχημα μέχρι τη λήξη του ημερήσιου χρόνου εργασίας του.

Η επιχείρηση μεταφορών έχει την ευθύνη να εκπαιδεύει τους οδηγούς στην ορθή λειτουργία και χρήση του ταχογράφου και επιπλέον να διενεργεί ελέγχους για να διασφαλίζει ότι ο ταχογράφος χρησιμοποιείται σωστά.

Ένας εύκολος τρόπος διενέργειας του ελέγχου από πλευράς επιχείρησης, είναι να εκτυπώνει από τον ταχογράφο τις καταγραφές του οχήματος (εκτύπωση 24ώρου του οχήματος) για την ημερομηνία που θέλει να ελέγξει την οδήγηση χωρίς κάρτα.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι στην προσωπική κάρτα του οδηγού καταγράφονται οι ημερήσιες δραστηριότητες του (οδήγηση, ανάπαυση κ.α.), ώστε να διασφαλίζεται ότι ο οδηγός απολαμβάνει βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και ότι δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια τη δική του και γενικότερα των συμπολιτών μας που χρησιμοποιούν καθημερινά το οδικό δίκτυο.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας -σε πρόσφατη απόφαση του- καταδίκασε επιχείρηση μεταφορών, το διευθυντή και τον οδηγό για οδήγηση οχήματος χωρίς κάρτα οδηγού, η οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία θεωρείται πολύ σοβαρή παραβίαση. Η συνολική ποινή που επέβαλε ανήλθε στα €1850 (€1000 στην επιχείρηση, €700 στο διευθυντή και €150 στον οδηγό).

* Γράφει ο Χρίστος Χρίστου, Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων (Υπουργείο Εργασίας) / [email protected]

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος Δημοσθένους: Από «μεσολαβητής» σε κεντρικό πρόσωπο ο 31χρονος – Πώς μια μαρτυρία ανέτρεψε τα δεδομένα
Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες
Αυτό είναι το ομορφότερο ουράνιο τόξο που έχει φωτογραφηθεί ποτέ – Δείτε εικόνα
Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Πιερή Παφίτη: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει ανατροπές -Τα τρία ζώδια που δοκιμάζονται επαγγελματικά τον Νοέμβριο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελπίδα Ιακωβίδου: Πήγε για pilates με τον καλύτερο της φίλο - Δείτε φωτογραφία

 05.11.2025 - 10:08
Επόμενο άρθρο

Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99

 05.11.2025 - 10:25
Κρίσιμη μέρα για την ΑΤΑ – Σήμερα οι τελικές αποφάσεις συνδικαλιστών και εργοδοτών

Κρίσιμη μέρα για την ΑΤΑ – Σήμερα οι τελικές αποφάσεις συνδικαλιστών και εργοδοτών

Καθοριστική κρίνεται η σημερινή ημέρα για το ζήτημα της ΑΤΑ, αφού συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις συνέρχονται για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κρίσιμη μέρα για την ΑΤΑ – Σήμερα οι τελικές αποφάσεις συνδικαλιστών και εργοδοτών

Κρίσιμη μέρα για την ΑΤΑ – Σήμερα οι τελικές αποφάσεις συνδικαλιστών και εργοδοτών

  •  05.11.2025 - 07:04
Το ΑΚΕΛ ανοίγει την αυλαία για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 - Η πρώτη Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη

Το ΑΚΕΛ ανοίγει την αυλαία για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 - Η πρώτη Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη

  •  05.11.2025 - 06:25
Φόνος Δημοσθένους: Από «μεσολαβητής» σε κεντρικό πρόσωπο ο 31χρονος – Πώς μια μαρτυρία ανέτρεψε τα δεδομένα

Φόνος Δημοσθένους: Από «μεσολαβητής» σε κεντρικό πρόσωπο ο 31χρονος – Πώς μια μαρτυρία ανέτρεψε τα δεδομένα

  •  05.11.2025 - 09:12
VIDEO - Επίδομα Αρχιεπισκοπής: Πότε θα ξεκινήσει η καταβολή του - Τα κριτήρια, το ποσό και οι δικαιούχοι

VIDEO - Επίδομα Αρχιεπισκοπής: Πότε θα ξεκινήσει η καταβολή του - Τα κριτήρια, το ποσό και οι δικαιούχοι

  •  05.11.2025 - 08:59
VIDEO: Γνωστός Κύπριος youtuber αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για ένταξη του σε κόμμα

VIDEO: Γνωστός Κύπριος youtuber αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για ένταξη του σε κόμμα

  •  05.11.2025 - 09:47
Αίσιο τέλος: Στην Κύπρο επέστρεψαν τα 18 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στην Τανζανία

Αίσιο τέλος: Στην Κύπρο επέστρεψαν τα 18 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στην Τανζανία

  •  05.11.2025 - 09:58
Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες

Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες

  •  05.11.2025 - 09:18
Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99

Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99

  •  05.11.2025 - 10:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα