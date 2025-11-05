Το «τελευταίο αντίο» στην σκηνοθέτιδα Αλεξία Παπαλαζάρου - Ποια η παράκληση της οικογένειας

Η κηδεία της θα γίνεια αύριο Πέμπτη (6/11) και ώρα 14:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους (αυτοστεγάσεων) στο Γέρι και καλούνται όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:00 - 14:00

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Γερίου.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων όπως γίνονται εισφορές για τις σπουδές της κόρης της. Μέρος των εσόδων θα δοθεί στον ΠΑΣΥΚΑΦ.