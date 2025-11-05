Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το «τελευταίο αντίο» στην σκηνοθέτιδα Αλεξία Παπαλαζάρου - Ποια η παράκληση της οικογένειας

 05.11.2025 - 10:39
Το «τελευταίο αντίο» στην σκηνοθέτιδα Αλεξία Παπαλαζάρου - Ποια η παράκληση της οικογένειας

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της σκηνοθέτιδας και δημιουργού Αλεξίας Παπαλαζάρου, 56 ετών από Χολέτρια Πάφου και τέως κάτοικο Γερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Έφυγε» η σκηνοθέτιδα Αλεξία Παπαλαζάρου – «Ήσουν γενναία και πάλεψες γενναία…»

Η κηδεία της θα γίνεια αύριο Πέμπτη (6/11) και ώρα 14:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπουςυτοστεγάσεων) στο Γέρι και καλούνται όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραστούν.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θλίψη στον ΘΟΚ για τον θάνατο της Αλεξίας Παπαλαζάρου - «Η φωτεινή μαχήτρια του κυπριακού θεάτρου...»

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:00 - 14:00

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Γερίου.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων όπως γίνονται εισφορές για τις σπουδές της κόρης της. Μέρος των εσόδων θα δοθεί στον ΠΑΣΥΚΑΦ.

 

Κρίσιμη μέρα για την ΑΤΑ – Σήμερα οι τελικές αποφάσεις συνδικαλιστών και εργοδοτών

Κρίσιμη μέρα για την ΑΤΑ – Σήμερα οι τελικές αποφάσεις συνδικαλιστών και εργοδοτών

Καθοριστική κρίνεται η σημερινή ημέρα για το ζήτημα της ΑΤΑ, αφού συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις συνέρχονται για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

