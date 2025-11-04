Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στον ΘΟΚ για τον θάνατο της Αλεξίας Παπαλαζάρου - «Η φωτεινή μαχήτρια του κυπριακού θεάτρου...»

 04.11.2025 - 16:30
Θλίψη στον ΘΟΚ για τον θάνατο της Αλεξίας Παπαλαζάρου - «Η φωτεινή μαχήτρια του κυπριακού θεάτρου...»

Η κυπριακή θεατρική κοινότητα θρηνεί την απώλεια της Αλεξίας Παπαλαζάρου, μιας γυναίκας που συνδύαζε το ταλέντο, την αφοσίωση και την ακατάβλητη δύναμη ψυχής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Έφυγε» η σκηνοθέτιδα Αλεξία Παπαλαζάρου – «Ήσουν γενναία και πάλεψες γενναία…»

Σκηνοθέτης, δασκάλα θεάτρου και εμψυχώτρια, η Αλεξία αντιμετώπισε με απαράμιλλη γενναιότητα τρεις διαγνώσεις καρκίνου μέσα σε οκτώ χρόνια, συνεχίζοντας παράλληλα να δουλεύει για το θέατρο: χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες το πρωί, πρόβες το βράδυ.

Με βαθιά θλίψη, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) αποχαιρετά την αγαπημένη σκηνοθέτιδα, δασκάλα και εμψυχώτρια του θεάτρου. Σύμφωνα με τον ΘΟΚ, η Αλεξία δεν ήταν απλώς συνεργάτις ή φίλη· ήταν «το ήθος που θέλουμε στο θέατρο», συνοδεύοντας δεκάδες καλλιτέχνες και μαθητές στα μονοπάτια της υποκριτικής και της θεατρικής γραφής.

Η Αλεξία αντιμετώπισε τρεις διαφορετικούς καρκίνους από το 2017, συνεχίζοντας παράλληλα να δουλεύει για το θέατρο. Όπως είχε δηλώσει η ίδια τον Φεβρουάριο του 2025: «Γίναμε φιλαράκια με τον καρκίνο. Περπατάμε μαζί. Το αποδέχτηκα. Όπλο μου η επιστήμη, οι γιατροί μου, οι φίλοι και οι μαθητές μου».

Η τελευταία της δημιουργία με τον ΘΟΚ ήταν το εργαστήρι «[Δεν είναι μόνο] Λόγια στο χαρτί», από το οποίο προέκυψαν 13 νέα θεατρικά έργα. Οι αναγνώσεις προγραμματίστηκαν για τον Οκτώβριο, αλλά η Αλεξία δεν πρόλαβε να τις παρακολουθήσει.

Ο ΘΟΚ σημειώνει ότι «η Αλεξία Παπαλαζάρου έφυγε μαχήτρια και φωτεινή. Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό». Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα ανακοινώσει ενέργειες για να τιμηθεί η μνήμη της.

