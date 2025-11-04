Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑρχηγός Αστυνομίας: Νέες εξελίξεις και συλλήψεις για τη δολοφονία Δημοσθένους - Διοικητική έρευνα για το κινητό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αρχηγός Αστυνομίας: Νέες εξελίξεις και συλλήψεις για τη δολοφονία Δημοσθένους - Διοικητική έρευνα για το κινητό

 04.11.2025 - 16:51
Αρχηγός Αστυνομίας: Νέες εξελίξεις και συλλήψεις για τη δολοφονία Δημοσθένους - Διοικητική έρευνα για το κινητό

Νέες εξελίξεις στη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό προανήγγειλε ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον κ. Αρναούτη, «είναι ξεκάθαρο ότι για το τελευταίο έγκλημα στη Λεμεσό, ήδη είμαστε στις οκτώ συλλήψεις και αναμένονται κι άλλες», ενώ σημείωσε πως «θα γίνουν και περαιτέρω ενέργειες».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

Σε ό,τι αφορά το κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκε στην κατοχή υπόπτου, ο οποίος αιφνιδίασε τα μέλη που είχαν την ευθύνη φύλαξής του, αλλά και για το περιστατικό με τον πολίτη που ενώ ήταν επισκέπτης στις Κεντρικές Φυλακές φορτώθηκε κατά λάθος σε κλούβα της Αστυνομίας, ο Αρχηγός της Αστυνομίας ανέφερε ότι «και για τις δύο υποθέσεις διατάχθηκαν διοικητικές έρευνες και όταν θα υπάρξουν αποτελέσματα θα δοθούν απαντήσεις».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, έκανε λόγο για δύο περιστατικά «σοβαρότατα», τονίζοντας ότι όταν εντοπιστούν ευθύνες «θα αποδοθούν με αυστηρό τρόπο».

«Αυτά τα φαινόμενα», είπε, «είναι απαράδεκτα και πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη αυστηρότητα».

Υψηλό ποσοστό εξιχνίασης σοβαρού εγκλήματος 

Νωρίτερα, παρουσιάζοντας τα στοιχεία για το σοβαρό έγκλημα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2025 καταχωρήθηκαν 4.096 υποθέσεις σοβαρών αδικημάτων, με ποσοστό εξιχνίασης 77,78%, συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων ναρκωτικών.

Οπως σημείωσε, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024 είχαν καταγραφεί 3.891 υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης 81,29%, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 5,27% στον αριθμό των σοβαρών αδικημάτων, αλλά ελαφρά μείωση στην αποτελεσματικότητα εξιχνίασης.

«Το χαμηλότερο ποσοστό εξιχνίασης παρουσιάζουν οι υποθέσεις καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, οι εμπρησμοί και οι κλοπές», πρόσθεσε.

Σύμβουλος για τεχνολογικά θέματα στην Αστυνομία 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αρχηγός της Αστυνομίας αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Σώμα με την τεχνολογική αναβάθμιση, σημειώνοντας πως έχει ήδη ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών Σύμβουλο για τα εν λόγω θέματα, ο οποίος απάντησε θετικά.

Πρόσθεσε ότι ο αρμόδιος Υπουργός τους παρέπεμψε να προχωρήσουν με αγορά υπηρεσιών, αφού το δημόσιο δεν διαθέτει αρμόδιους για τέτοια θέματα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πρόταση Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα - Αφοπλισμός της Χαμάς και ανασυγκρότηση
Σοβαρό τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στην Αγία Νάπα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ τρία πρόσωπα
Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»
Χάος στη διοίκηση των σχολείων: Χωρίς γραμματειακή στήριξη - «Απειλεί» με πειθαρχικά μέτρα το ΥΠΑΝ - «Τηρήστε τα καθήκοντά σας»
Έλαβε εξιτήριο ο Τυχικός: Επιταχύνονται οι διαδικασίες στην Ιερά Σύνοδο – Αποκατάσταση ή πόρτα εξόδου
Το Κυπριακό σε αναμονή ως το 2026 – Αμετακίνητος ο Ερντογάν – Υπομονή από Χριστοδουλίδη
Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θλίψη στον ΘΟΚ για τον θάνατο της Αλεξίας Παπαλαζάρου - «Η φωτεινή μαχήτρια του κυπριακού θεάτρου...»

 04.11.2025 - 16:30
Επόμενο άρθρο

«Κόλαφος» η έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία - Οι αναφορές σε Κυπριακό, στρατιωτικές ασκήσεις και παρενοχλήσεις σκαφών

 04.11.2025 - 17:08
Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Στη συνέντευξή του στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλά ανοιχτά για την επόμενη μέρα στην πολιτική, το μέλλον της παράταξης, τις εκλογές του 2026 και του 2028, τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Κυπριακό, αλλά και τα νέα πολιτικά φαινόμενα που ταράζουν τα νερά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

  •  04.11.2025 - 06:30
Αρχηγός Αστυνομίας: Νέες εξελίξεις και συλλήψεις για τη δολοφονία Δημοσθένους - Διοικητική έρευνα για το κινητό

Αρχηγός Αστυνομίας: Νέες εξελίξεις και συλλήψεις για τη δολοφονία Δημοσθένους - Διοικητική έρευνα για το κινητό

  •  04.11.2025 - 16:51
Διορισμός από ΠτΔ - Αυτή είναι η νέα Επίτροπος Νομοθεσίας

Διορισμός από ΠτΔ - Αυτή είναι η νέα Επίτροπος Νομοθεσίας

  •  04.11.2025 - 16:22
«Κόλαφος» η έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία - Οι αναφορές σε Κυπριακό, στρατιωτικές ασκήσεις και παρενοχλήσεις σκαφών

«Κόλαφος» η έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία - Οι αναφορές σε Κυπριακό, στρατιωτικές ασκήσεις και παρενοχλήσεις σκαφών

  •  04.11.2025 - 17:08
Επεισοδιακή καταδίωξη: Συγκρούστηκε με περιπολικό ενώ έκρυβε κοκαΐνη και ρόπαλο στο όχημα - Χειροπέδες σε 62χρονο

Επεισοδιακή καταδίωξη: Συγκρούστηκε με περιπολικό ενώ έκρυβε κοκαΐνη και ρόπαλο στο όχημα - Χειροπέδες σε 62χρονο

  •  04.11.2025 - 17:15
Καταχωρήθηκαν ιδιωτικές ποινικές διώξεις από την οικογένεια Θανάση Νικολάου

Καταχωρήθηκαν ιδιωτικές ποινικές διώξεις από την οικογένεια Θανάση Νικολάου

  •  04.11.2025 - 15:18
Θανατηφόρο Λεμεσού: «Μίλησε» η νεκροτομή επί της σορού του άτυχου 60χρονου - Τι κατέδειξε

Θανατηφόρο Λεμεσού: «Μίλησε» η νεκροτομή επί της σορού του άτυχου 60χρονου - Τι κατέδειξε

  •  04.11.2025 - 15:28
TV NEWS- Χωρίς λογοκρισία: Η κυπριακή τηλεόραση στο ναδίρ – χωρίς έμπνευση, χωρίς ταυτότητα, χωρίς ψυχή- Δορυφόρος της Ελλάδας με έτοιμο πρόγραμμα

TV NEWS- Χωρίς λογοκρισία: Η κυπριακή τηλεόραση στο ναδίρ – χωρίς έμπνευση, χωρίς ταυτότητα, χωρίς ψυχή- Δορυφόρος της Ελλάδας με έτοιμο πρόγραμμα

  •  04.11.2025 - 15:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα