Ένας άγγελος στον ουρανό… ο μικρός Λάμπρος θα γιόρταζε σήμερα τα 14 του χρόνια – «Παραμένεις το φως μας»

Ο «μαχητής Λάμπρος», όπως πολλοί τον αποκαλούσαν, έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2022, σε ηλικία 11 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την κυπριακή κοινωνία. Ο Λάμπρος έπασχε από σπάνια ασθένεια και για χρόνια νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Ισραήλ, δίνοντας έναν αξιοθαύμαστο αγώνα που έγινε μάθημα ζωής για όλους.

Η δύναμή του και το χαμόγελό του αποτέλεσαν φάρο για μικρούς και μεγάλους, παραμένοντας ζωντανά στη μνήμη όσων τον γνώρισαν αλλά και όσων έμαθαν την ιστορία του.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η οικογένειά του μοιράστηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ένα συγκινητικό μήνυμα. Αν και δεν μπορούν να τον έχουν κοντά τους για να γιορτάσουν, όπως αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση, αισθάνονται την παρουσία του δίπλα τους όπως πάντα. Θύμισαν τα 11 χρόνια που έζησαν μαζί του, χρόνια γεμάτα χαμόγελα, φως και αγάπη, που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές τους. Ο μικρός Λάμπρος συνεχίζει να είναι οδηγός, δύναμη και φως για την οικογένεια του.

Παραμένει για όλους ένα φωτεινό παράδειγμα ζωής, ένας άγγελος που συνεχίζει να εμπνέει με το χαμόγελο και την αγωνιστικότητά του.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση της οικογένειας: