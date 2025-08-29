Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες φωτογραφίες της Μελόνι και της Φεράνι σε πορνογραφική ιστοσελίδα

 29.08.2025 - 09:39
Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες φωτογραφίες της Μελόνι και της Φεράνι σε πορνογραφική ιστοσελίδα

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η αποκάλυψη ότι πορνογραφική ιστοσελίδα με περισσότερους από 700.000 συνδρομητές δημοσίευσε παραποιημένες φωτογραφίες δεκάδων επώνυμων γυναικών, ανάμεσά τους η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η αρχηγός της αντιπολίτευσης Έλλι Σλέιν και η influencer Κιάρα Φεράνι.

Πώς δημιουργήθηκαν οι εικόνες
Οι φωτογραφίες προέκυψαν από υλικό που αντλήθηκε από προσωπικούς λογαριασμούς και δημόσιες εμφανίσεις των θυμάτων. Στη συνέχεια, τροποποιήθηκαν ώστε να δίνουν σεξουαλικό περιεχόμενο ή να επικεντρώνονται σε σημεία του σώματος, συνοδευόμενες από χυδαία και σεξιστικά σχόλια. Η ιστοσελίδα λειτουργεί ήδη από το 2005, όμως το σκάνδαλο ήρθε στο φως μετά από καταγγελίες πολιτικών και καλλιτεχνών.

Πολιτική κατακραυγή και καταγγελίες

Η πρώτη δημόσια καταγγελία έγινε από τη βουλεύτρια του Δημοκρατικού Κόμματος Βαλέρια Καμπάνια, η οποία ανέφερε ότι ένιωσε «αηδία, οργή και απογοήτευση» βλέποντας τις παραποιημένες φωτογραφίες της. «Δεν πρόκειται μόνο για φωτογραφίες με μαγιό, αλλά και για στιγμές της δημόσιας και ιδιωτικής μου ζωής», τόνισε, σημειώνοντας πως η υπόθεση αφορά όλες τις γυναίκες και το δικαίωμα στον σεβασμό και την ελευθερία.

Μετά την ανάρτησή της, ακολούθησε «ντόμινο» αντιδράσεων από βουλεύτριες όπως οι Αλέσια ΜοράνιΑλεσάντρα Μορέτι και Λία Κουαρταπέλε, που κατήγγειλαν τη δράση αυτών των ομάδων. «Οι ιστότοποι πρέπει να κλείσουν. Φτάνει πια!», έγραψε η Μοράνι.

Νέο «#MeToo της Ιταλίας»

Η υπόθεση έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τον εσωτερικευμένο μισογυνισμό και τη διαδικτυακή κακοποίηση γυναικών. Μάλιστα, έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο ομάδας στο Facebook με την ονομασία «Mia Moglie» («Η Γυναίκα μου»), όπου χρήστες αντάλλασσαν φωτογραφίες γυναικών χωρίς συναίνεση.

Η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera μιλά ήδη για το «#MeToo της Ιταλίας», ενώ διαδικτυακή καμπάνια για το κλείσιμο της ιστοσελίδας έχει συγκεντρώσει πάνω από 150.000 υπογραφές. Ανάμεσα στα θύματα είναι και η αδελφή της πρωθυπουργού, Αριάννα Μελόνι, με την Τζόρτζια Μελόνι να αποφεύγει μέχρι στιγμής οποιοδήποτε δημόσιο σχόλιο.

ΠΗΓΗ: Έθνος

ΠΗΓΗ: Έθνος

 

