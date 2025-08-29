Ecommbx
Βάζεις στόρι το φαγητό σου; 6 tips να γίνεις εξπέρ στο food photography
Βάζεις στόρι το φαγητό σου; 6 tips να γίνεις εξπέρ στο food photography

 29.08.2025 - 12:32
Βάζεις στόρι το φαγητό σου; 6 tips να γίνεις εξπέρ στο food photography

Τo φαγητό είναι το πιο πολυφωτογραφημένο αντικείμενο στα social media.

Στο Instagram, υπάρχουν πάνω από 180 εκατομμύρια φωτογραφίες με το hashtag #food, ενώ κάθε λεπτό ανεβαίνουν περίπου 90 νέες φωτογραφίες με το #foodporn. Και αυτό γιατί το φαγητό αρέσει σίγουρα σε όλους.

Αν το feed σου κατακλύζεται από λαχταριστές φωτογραφίες food και η φωτογράφιση φαγητού έχει γίνει κάτι σαν αγαπημένο χόμπι για σένα, τότε εδώ θα σου δείξουμε μερικούς τρόπους για να το εξελίξεις και να γίνεις μάστερ στο food photography. Πάρε χαρτί και μολύβι και σημείωνε για την επόμενη σου έξοδο σε κάποια εστιατόριο.

Δώσε προσοχή στη γωνία και τον φωτισμό

Εκτός από το υλικό που έχεις διαθέσιμο φυσικά, και το κατά πόσο είναι φωτογενές ή όχι, το στήσιμο, η κατάλληλη γωνία και φυσικά ο κατάλληλος φωτισμός έχουν μεγάλη σημασία. Συνήθως, ανάλογα και το πιάτο που έχεις μπροστά σου, η κατοψική φωτογράφιση δείχνει καλύτερα. Αν όμως έχεις να κάνεις με πιάτα με ύψος, όπως ένα μπέργκερ, το καλύτερο είναι να κρατήσεις το κινητό ευθεία σε γωνία 45 μοιρών. Επίσης, το φυσικό φως, αν υπάρχει, είναι πάντα καλύτερο και καλό είναι να το προτιμάς. Αν βρεις κάποιο παράθυρο κοντά σου, φρόντισε να πας προς τα εκεί. Και προς θεού, μην ανάψεις φλας.

Τα φίλτρα με μέτρο

Εννοείται ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα φίλτρα που υπάρχουν διαθέσιμα στα social, αλλά μπορείς να παίξεις και με διάφορες άλλες εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών. Μην το παρακάνεις όμως. Το φαγητό πρέπει να είναι αληθινό και όχι να φαίνεται ψεύτικο. Μία απλή καταγραφή της σως που τρέχει, τα έντονα χρώματα των υλικών της εποχής και οι υφές που καταγράφει ο φακός αρκούν για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντί να επιλέξεις «σκληρά» φίλτρα, δοκίμασε απλώς να ρυθμίσεις λίγο την αντίθεση για να τονίσεις λεπτομέρειες.

Η σημασία του foodstyling

Αν φωτογραφίζεις φαγητό που έφτιαξες στο σπίτι και θέλεις να το πας ένα level παραπάνω, φτιάξε λίγο το πιάτο πριν το φωτογραφήσεις. Μην το υπερφορτώνεις και δώσε βάση σε μικρές πινελιές, όπως φρέσκα μυρωδικά, σάλτσες, ακόμη και λίγο ελαιόλαδο από πάνω που θα δώσουν ακόμη περισσότερη ζωντάνια.

Τα hashtags μετρούν

Αν θέλεις να βλέπουν περισσότεροι το φαγητό που μοιράζεσαι – τουλάχιστον εικονικά – πρέπει να τοποθετείς και τα αντίστοιχα hashtags στα social. Πρέπει να είναι κυρίως γενικά, όπως για παράδειγμα το #food, αλλά και πιο συγκεκριμένα, ανάλογα τη δημοσίευση. Μη διστάσεις να τα χρησιμοποιήσεις και θα δεις αποτέλεσμα.

Αποδέξου την πραγματικότητα

Φωτογραφίζοντας ένα πιάτο ή μία λιχουδιά που ανυπομονείς να απολαύσεις αλλά και να απαθανατίσεις, πρέπει πάντα να έχεις στο μυαλό σου ότι δεν είναι όλα φωτογενή. Ακόμη και κάτι που έχει απίστευτη γεύση, μπορεί να μη «γράφει» ωραία στον φακό και αυτό είναι ok.

Μη χάνεις την εμπειρία για τις φωτογραφίες

Έχε πάντα στο μυαλό σου ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για τη φωτογράφιση του φαγητού. Σε όλους μας έχει συμβεί να σερβίρεται το φαγητό και να πέφτει όλη η παρέα πάνω του όχι για να το φάει, αλλά για να το φωτογραφήσει. Και όχι μόνο μια φορά φυσικά. Αντίθετα, τα κλικ είναι τόσα πολλά που έχεις ξεχάσει τελικά τη λαχτάρα που είχες για να το δοκιμάσεις. Προσπάθησε να μην αφήνεις να περάσουν πάνω από 30 δευτερόλεπτα για τη φωτογράφιση, ώστε να απολαύσεις πραγματικά το φαγητό με την παρέα σου.

Πηγή: cookout.skai.gr

Κυπριακό πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του και στην Ελλάδα – Οι σχολές και τα προγράμματα που θα προσφέρει

 29.08.2025 - 12:19
Πότε θα λειτουργήσει το νέο ΤΑΕΠ του ΓΝ Λάρνακας - «Οι χώροι του είναι πολλαπλάσιοι σε σχέση με το παλιό»

 29.08.2025 - 12:34
Live - Βουλή: Περί αποτσίγαρων ο λόγος - Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τον συντονισμό των Υπηρεσιών

Live - Βουλή: Περί αποτσίγαρων ο λόγος - Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τον συντονισμό των Υπηρεσιών

Για δεύτερη φορά, μέσα στο καλοκαίρι, πραγματοποιείται σήμερα 29/8 στις 9 το πρωί κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας & Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για συζήτηση σχετικά με τη φονική πυρκαγιά. Το ThemaOnline σας μεταφέρει ζωντανά όλες τις εξελίξεις.

