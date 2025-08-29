Τα 3 πιο τυχερά ζώδια του φθινοπώρου που έχουν το σύμπαν με το μέρος τους

Σύμφωνα με τον αστρολόγο Μακ Τζάγκερ, η εποχή αυτή επιφυλάσσει ευκαιρίες, ανανέωση και «ουράνια εύνοια» για λίγα, αλλά ιδιαίτερα ζώδια.

Όπως εξηγεί, η ενέργεια του Δία, του πλανήτη της επέκτασης και της τύχης, σε συνδυασμό με τις επιρροές της σελήνης και τις επικείμενες εκλείψεις, ενισχύουν συγκεκριμένα σημεία του ζωδιακού κύκλου, προσφέροντας τους ένα δυναμικό ξεκίνημα στη νέα σεζόν.

Για τα παρακάτω τρία ζώδια, το φθινόπωρο μπορεί να γίνει η εποχή που θα αλλάξει τη ζωή τους.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος είναι ένα από τα ζώδια που αναμένεται να ευνοηθούν ιδιαίτερα αυτό το φθινόπωρο και όχι μόνο. Σύμφωνα με τον Τζάγκερ, ο Δίας, ο πιο «γενναιόδωρος» πλανήτης, βρίσκεται σε ένα σημείο του ουρανού που ευνοεί άμεσα τον Καρκίνο. Αυτό σημαίνει ότι οι ευκαιρίες θα είναι πολλές και σημαντικές.

Είναι μια ιδανική περίοδος για να ρισκάρετε: κυνηγήστε έναν επαγγελματικό στόχο, τολμήστε κάτι καινούργιο στα προσωπικά ή κάντε μια αλλαγή που μέχρι πρότινος φοβόσασταν. Η τύχη θα είναι στο πλευρό σας αρκεί να τολμήσετε να την ακολουθήσετε. Ακόμα και αν δεν προσπαθήσετε πολύ, οι καταστάσεις θα ευνοήσουν την εξέλιξή σας σχεδόν από μόνες τους.

Παρθένος

Οι Παρθένοι βρίσκονται μπροστά σε μια σπάνια αστρολογική συγκυρία που μπορεί να τους απογειώσει. Με δύο νέες σελήνες στο ζώδιό τους μέσα στην ίδια χρονιά (η δεύτερη, λίγο πριν την είσοδο του Ήλιου στον Ζυγό, συνοδευόμενη από ηλιακή έκλειψη) οι Παρθένοι παίρνουν σημαντικές δόσεις ανανέωσης, έμπνευσης και δύναμης.

Η ενέργεια αυτή είναι ιδανική για νέα ξεκινήματα, αλλαγές κατεύθυνσης και σημαντικές αποκαλύψεις. Αν και συχνά αγαπούν τη ρουτίνα, το φθινόπωρο θα ωθήσει τους Παρθένους να ακολουθήσουν τη ροή και να εμπιστευτούν το ένστικτό τους. Η τύχη είναι με το μέρος τους αρκεί να τολμήσουν να την εκδηλώσουν και να μην αγνοήσουν τα «σημάδια».

Ιχθύες

Για τους Ιχθύες, το φθινόπωρο έρχεται με μια έντονη πλανητική δόνηση, χάρη στην πανσέληνο και έκλειψη που πραγματοποιείται στο ζώδιό τους στις 7 Σεπτεμβρίου. Το φαινόμενο αυτό φέρνει μεταμορφωτική ενέργεια, κάνοντας τους Ιχθύες να αφήσουν πίσω παλιά μοτίβα και να περάσουν σε ένα πιο αισιόδοξο και δημιουργικό στάδιο.

Είναι μια ιδανική στιγμή για να ξεπεράσουν αμφιβολίες και περιοριστικές πεποιθήσεις, να βγουν μπροστά και να δείξουν ποιοι είναι πραγματικά. Η ενέργεια της έκλειψης τους δίνει το θάρρος να κυνηγήσουν τα όνειρά τους χωρίς να φοβούνται την αποτυχία.

Πηγή: bovary.gr