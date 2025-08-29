Τράπεζα Κύπρου: Nέο μέλος στο Δ.Σ. o Ανδρέας Κρητιώτης - Δείτε το βιογραφικό του

Ο διορισμός ισχύει επίσης και για το Διοικητικό Συμβούλιο της BOC Holdings.

Ο Δρ. Κρητιώτης έχει εκτεταμένη πείρα ως Μη Εκτελεστικός Διευθυντής στον τραπεζικό τομέα και διαθέτει εκτελεστική πείρα σε ηγετικές θέσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστικού τομέα.

Ο Δρ. Κρητιώτης υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ancoria Bank Ltd από το 2019 έως το 2023 και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank (Cyprus) Ltd από το 2010 έως το 2019.

Κατείχε επίσης τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή της Universal Life Insurance Public Co Ltd από το 2012 έως το 2018 και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus International Institute of Management.

Η πιο πρόσφατη μη εκτελεστική του θέση ήταν αυτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην Payabl CY Ltd, ένα ίδρυμα πληρωμών. Η σταδιοδρομία του περιλαμβάνει την ανάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή της EuroLife Ltd από το 1996 έως το 2007, την ίδρυση της Cerithium Ltd, ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρείας που παρείχε συμβουλές στρατηγικής σε ιδιωτικές εταιρείες, και την υπηρεσία του στην θέση του Αντιπροέδρου Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Κύπρου.

Ο Δρ. Κρητιώτης διαθέτει Διδακτορικό (PhD) και Μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Χημική Μηχανική από το Massachusetts Institute of Technology (MIT), όπου ολοκλήρωσε επίσης πρόγραμμα στην Πληροφορική, και πτυχίο (BSc) στην Χημική Μηχανική από το Imperial College του Λονδίνου.