Νέα νομοθεσία για Δημοτικά Σχολεία - Υποχρέωση γονέων για άμεση ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας μαθητών

Αν δεν υπάρξει ενημέρωση, το σχολείο θα επικοινωνεί τηλεφωνικά ή με SMS και, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης έως τις 8:45 π.μ., θα καλείται η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.) πληροφορεί ότι, σύμφωνα με τον περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Εκπαίδευσης) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2025, τον περί Ιδιωτικών Σχολείων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2025 και τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2024 έως (Αρ. 2) του 2025, που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, θεσπίζεται η υποχρέωση των γονέων/ κηδεμόνων για άμεση και έγκαιρη επικοινωνία με το σχολείο, σε περίπτωση απουσίας του παιδιού τους, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις.

Η ενημέρωση του σχολείου (δημόσιου ή ιδιωτικού δημοτικού και νηπιαγωγείου) θα πρέπει να γίνεται από την προηγούμενη ή το πρωί της ημέρας που θα απουσιάζει το παιδί τους, έστω και εάν η απουσία θα είναι μόνο για μία ημέρα ή μερικές ώρες. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όλοι οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερωθούν από τη διεύθυνση του σχολείου, για τους τρόπους επικοινωνίας με το σχολείο (κινητό/σταθερό τηλέφωνο, e-mail). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που διαπιστώνεται απουσία παιδιού, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από τους γονείς/κηδεμόνες, το σχολείο θα επικοινωνεί μαζί τους μέσω τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος (SMS), ενώ εάν και με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή, στις 8:45 π.μ. της ίδιας ημέρας, θα καλείται η Αστυνομία, για περαιτέρω ενέργειες.