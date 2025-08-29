Πάλμας στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας ΕΕ: Σταθερή στήριξη στην Ουκρανία – Στο επίκεντρο η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι Υπουργοί συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία και τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της στρατιωτικής στήριξής της από την ΕΕ. Παράλληλα, εξέτασαν την πρόοδο στην εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030, με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων έργων ανάπτυξης δυνατοτήτων, και αντάλλαξαν απόψεις για την προσαρμογή και τη μελλοντική κατεύθυνση των στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις και να ενισχύεται η αξιοπιστία της Ένωσης ως παρόχου ασφάλειας.

Ο Υπουργός Άμυνας, στις παρεμβάσεις του, επανέλαβε τη σταθερή αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ουκρανία και επισήμανε τη σημασία που αποδίδει η Κύπρος στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, ως βασικής προϋπόθεσης για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Πάλμας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, με τον οποίο συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τις τρέχουσες εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, πτυχές της διμερούς συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας και θέματα που αφορούν στα υφιστάμενα τριμερή και πολυμερή σχήματα που τηρούμε με φίλες χώρες.