Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠάλμας στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας ΕΕ: Σταθερή στήριξη στην Ουκρανία – Στο επίκεντρο η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάλμας στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας ΕΕ: Σταθερή στήριξη στην Ουκρανία – Στο επίκεντρο η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης

 29.08.2025 - 19:01
Πάλμας στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας ΕΕ: Σταθερή στήριξη στην Ουκρανία – Στο επίκεντρο η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης

Ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 29 Αυγούστου 2025.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι Υπουργοί συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία και τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της στρατιωτικής στήριξής της από την ΕΕ. Παράλληλα, εξέτασαν την πρόοδο στην εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030, με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων έργων ανάπτυξης δυνατοτήτων, και αντάλλαξαν απόψεις για την προσαρμογή και τη μελλοντική κατεύθυνση των στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις και να ενισχύεται η αξιοπιστία της Ένωσης ως παρόχου ασφάλειας.

Ο Υπουργός Άμυνας, στις παρεμβάσεις του, επανέλαβε τη σταθερή αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ουκρανία και επισήμανε τη σημασία που αποδίδει η Κύπρος στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης, ως βασικής προϋπόθεσης για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Πάλμας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, με τον οποίο συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τις τρέχουσες εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, πτυχές της διμερούς συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας και θέματα που αφορούν στα υφιστάμενα τριμερή και πολυμερή σχήματα που τηρούμε με φίλες χώρες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα νομοθεσία για Δημοτικά Σχολεία - Υποχρέωση γονέων για άμεση ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας μαθητών
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας και της ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference League
Τα 3 πιο τυχερά ζώδια του φθινοπώρου που έχουν το σύμπαν με το μέρος τους
Τράπεζα Κύπρου: Nέο μέλος στο Δ.Σ. o Ανδρέας Κρητιώτης - Δείτε το βιογραφικό του
Κυπριακό πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του και στην Ελλάδα – Οι σχολές και τα προγράμματα που θα προσφέρει
Ιδού ο Τελικός Πίνακας υποψηφίων για πρόσληψη ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί σου ζητούν να βγάλεις από την τσάντα το laptop στον έλεγχο των αεροδρομίων

 29.08.2025 - 19:23
Επόμενο άρθρο

Πάνω από 1.100 ανήλικοι Σύροι έφυγαν από την Κύπρο -Δείτε τις ηλικίες

 29.08.2025 - 18:02
Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

Η φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό έφερε ξανά στο προσκήνιο τις σοβαρές αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, με τους αρμόδιους Υπουργούς να καλούνται ενώπιον της Βουλής για να δώσουν εξηγήσεις και να απαντήσουν στα καυτά ερωτήματα των βουλευτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

  •  29.08.2025 - 15:31
Από στρατιωτικό πυρομαχικό τραυματίστηκαν οι τρεις άνδρες – Ποια η κατάσταση της υγείας τους

Από στρατιωτικό πυρομαχικό τραυματίστηκαν οι τρεις άνδρες – Ποια η κατάσταση της υγείας τους

  •  29.08.2025 - 15:10
Χρ. Ορφανίδης: Γιατί δεν θέλει τον Απόστολου στο ΔΗΚΟ – Έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του κόμματος

Χρ. Ορφανίδης: Γιατί δεν θέλει τον Απόστολου στο ΔΗΚΟ – Έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του κόμματος

  •  29.08.2025 - 11:44
Κύπρος και ΗΑΕ ενώνουν δυνάμεις για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια»

Κύπρος και ΗΑΕ ενώνουν δυνάμεις για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια»

  •  29.08.2025 - 18:19
Η Κύπρος αποχαιρέτησε τη Μαρία Αριστοτέλους: Παρών ο ΠτΔ και η Πρόεδρος της Βουλής - Φωτογραφίες και Βίντεο

Η Κύπρος αποχαιρέτησε τη Μαρία Αριστοτέλους: Παρών ο ΠτΔ και η Πρόεδρος της Βουλής - Φωτογραφίες και Βίντεο

  •  29.08.2025 - 18:44
Κυπριακό πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του και στην Ελλάδα – Οι σχολές και τα προγράμματα που θα προσφέρει

Κυπριακό πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του και στην Ελλάδα – Οι σχολές και τα προγράμματα που θα προσφέρει

  •  29.08.2025 - 12:19
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας και της ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference League

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας και της ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference League

  •  29.08.2025 - 14:56
Βάζεις στόρι το φαγητό σου; 6 tips να γίνεις εξπέρ στο food photography

Βάζεις στόρι το φαγητό σου; 6 tips να γίνεις εξπέρ στο food photography

  •  29.08.2025 - 12:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα