ΒΙΝΤΕΟ: Σύσκεψη για ΑΤΑ: Δεν βγήκε «λευκός καπνός» - Προχωρούν σε παναπεργία οι οργανώσεις;

Ωστόσο φαίνεται να μην υπήρξε σύγκλιση απόψεων , με αποτέλεσμα να οδεύουν οι οργανώσεις σε παναπεργία.

Η συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00. Η σύσκεψη ήταν καθοριστική, καθώς η μεταβατική συμφωνία του 2023 έχει λήξει χωρίς να υπάρξει νέα ρύθμιση, με τις συντεχνίες να έχουν ήδη προειδοποήσει με παναπεργιακά μέτρα εάν δεν υπάρξει πρόοδος.

Μετά την σημερινή σύσκεψη, όπου δεν φαίνεται να βγήκε άσπρος καπνός, η απόφαση των συντεχνιών αναμένεται να ληφθεί στην πανσυνδικαλιστική συνέλευση που θα έχουν τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως οι συντεχνίες ζητούν πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ στο 100% και επέκτασή της στον κατώτατο μισθό, ενώ οι εργοδότες αντιπροτείνουν έναν πιο «σύγχρονο» μηχανισμό με ασφαλιστικές δικλίδες, προειδοποιώντας για δημοσιονομικούς κινδύνους.

