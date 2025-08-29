Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΒΙΝΤΕΟ: Σύσκεψη για ΑΤΑ: Δεν βγήκε «λευκός καπνός» - Προχωρούν σε παναπεργία οι οργανώσεις;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ: Σύσκεψη για ΑΤΑ: Δεν βγήκε «λευκός καπνός» - Προχωρούν σε παναπεργία οι οργανώσεις;

 29.08.2025 - 20:21
ΒΙΝΤΕΟ: Σύσκεψη για ΑΤΑ: Δεν βγήκε «λευκός καπνός» - Προχωρούν σε παναπεργία οι οργανώσεις;

Τέσσερις ώρες κράτησε η σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού, Γιάννη Παναγιώτου, με τις εργοδοτικές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για το μέλλον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Ωστόσο φαίνεται να μην υπήρξε σύγκλιση απόψεων , με αποτέλεσμα να οδεύουν οι οργανώσεις σε παναπεργία.

Η συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00. Η σύσκεψη ήταν καθοριστική, καθώς η μεταβατική συμφωνία του 2023 έχει λήξει χωρίς να υπάρξει νέα ρύθμιση, με τις συντεχνίες να έχουν ήδη προειδοποήσει με παναπεργιακά μέτρα εάν δεν υπάρξει πρόοδος.

Μετά την σημερινή σύσκεψη, όπου δεν φαίνεται να βγήκε άσπρος καπνός, η απόφαση των συντεχνιών αναμένεται να ληφθεί στην πανσυνδικαλιστική συνέλευση που θα έχουν τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως οι συντεχνίες ζητούν πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ στο 100% και επέκτασή της στον κατώτατο μισθό, ενώ οι εργοδότες αντιπροτείνουν έναν πιο «σύγχρονο» μηχανισμό με ασφαλιστικές δικλίδες, προειδοποιώντας για δημοσιονομικούς κινδύνους.

 Δείτε το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων του Αlpha

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα νομοθεσία για Δημοτικά Σχολεία - Υποχρέωση γονέων για άμεση ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας μαθητών
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ομόνοιας και της ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference League
Τα 3 πιο τυχερά ζώδια του φθινοπώρου που έχουν το σύμπαν με το μέρος τους
Τράπεζα Κύπρου: Nέο μέλος στο Δ.Σ. o Ανδρέας Κρητιώτης - Δείτε το βιογραφικό του
Κυπριακό πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του και στην Ελλάδα – Οι σχολές και τα προγράμματα που θα προσφέρει
Ιδού ο Τελικός Πίνακας υποψηφίων για πρόσληψη ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε εξέλιξη σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας για την ΑΤΑ

 29.08.2025 - 20:07
Επόμενο άρθρο

ΕΚΤΑΚΤΟ: Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού - Έκλεισε η μια λωρίδα

 29.08.2025 - 20:50

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΒΙΝΤΕΟ: Σύσκεψη για ΑΤΑ: Δεν βγήκε «λευκός καπνός» - Προχωρούν σε παναπεργία οι οργανώσεις;

ΒΙΝΤΕΟ: Σύσκεψη για ΑΤΑ: Δεν βγήκε «λευκός καπνός» - Προχωρούν σε παναπεργία οι οργανώσεις;

  •  29.08.2025 - 20:21
OHΕ: Στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα η Ολγκίν για συναντήσεις

OHΕ: Στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα η Ολγκίν για συναντήσεις

  •  29.08.2025 - 19:42
Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

Ερωτήσεις, κριτική και μέτρα στήριξης: Η Βουλή στρίμωξε Υπουργούς για τις ευθύνες στη φωτιά της Λεμεσού

  •  29.08.2025 - 15:31
Κύπρος και ΗΑΕ ενώνουν δυνάμεις για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια»

Κύπρος και ΗΑΕ ενώνουν δυνάμεις για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια»

  •  29.08.2025 - 18:19
Η Κύπρος αποχαιρέτησε τη Μαρία Αριστοτέλους: Παρών ο ΠτΔ και η Πρόεδρος της Βουλής - Φωτογραφίες και Βίντεο

Η Κύπρος αποχαιρέτησε τη Μαρία Αριστοτέλους: Παρών ο ΠτΔ και η Πρόεδρος της Βουλής - Φωτογραφίες και Βίντεο

  •  29.08.2025 - 18:44
Από στρατιωτικό πυρομαχικό τραυματίστηκαν οι τρεις άνδρες – Ποια η κατάσταση της υγείας τους

Από στρατιωτικό πυρομαχικό τραυματίστηκαν οι τρεις άνδρες – Ποια η κατάσταση της υγείας τους

  •  29.08.2025 - 15:10
Eρχονται οι «έξυπνοι μετρητές» – Από 1η Σεπτεμβρίου η ΑΗΚ ξεκινά νέες εγκαταστάσεις παγκύπρια

Eρχονται οι «έξυπνοι μετρητές» – Από 1η Σεπτεμβρίου η ΑΗΚ ξεκινά νέες εγκαταστάσεις παγκύπρια

  •  29.08.2025 - 20:47
Πρόταση γάμου για Κύπρια ηθοποιό στην Ιταλία - Δείτε φωτογραφίες

Πρόταση γάμου για Κύπρια ηθοποιό στην Ιταλία - Δείτε φωτογραφίες

  •  29.08.2025 - 19:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα