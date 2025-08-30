Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσοι υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι στιγμής - Πολύ μειωμένο το ποσοστό σε σχέση με πέρυσι

 30.08.2025 - 15:20
Στους 162 χιλιάδες ή στο 51%, σε σχέση με πέρυσι, ανέρχονταν μέχρι το πρωί της 29ης Αυγούστου οι φορολογούμενοι που είχαν υποβάλει «Οριστικά» τη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου χωρίς λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2024, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι μέχρι το πρωί της 29/8/2025 έχουν επεξεργαστεί τη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου χωρίς λογαριασμούς ΤΦ1 2024 περίπου 182 χιλιάδες (περίπου το 56% σε σχέση με την περυσινή επεξεργασία).

Από αυτούς, οι περίπου 162 χιλιάδες την έχουν υποβάλει «Οριστικά» (περίπου 51% σε σχέση με την περσινή οριστική υποβολή), ενώ οι Δηλώσεις των υπόλοιπων περίπου 20 χιλιάδων βρίσκονται «Σε Προσωρινή Παραλαβή».

Για σκοπούς σύγκρισης, ο Έφορος Φορολογίας είπε ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς λογαριασμούς ΤΦ1 του 2023 είχαν επεξεργαστεί τη Δήλωσή τους 322.330 φορολογούμενοι και την υπέβαλαν οριστικά 317.400.

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 20/6/2025 (ΚΔΠ 176/2025), παρατάθηκε μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου του 2025 η ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2024 και καταβολής του οφειλόμενου φόρου. Σημειώνεται ότι υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2024 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Ολικό Εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024, υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Η φορολογική Δήλωση υποβάλλεται μέσω του συστήματος TaxisNet.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η Κυβέρνηση επικροτεί κάθε δράση που υπηρετεί την ενημέρωση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και μοναδική αξίωση της είναι να της δίνεται η ευκαιρία να προβάλλει το έργο και τις δράσεις της, ανέφερε ο Πρόεδρος τη Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε εκδήλωση του ψηφιακού ομίλου ενημέρωσης και ψυχαγωγίας MC Media, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στη Λεμεσό.

