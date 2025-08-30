Χαμός σε πτήση: Επιβάτες αναγκάστηκαν να ουρήσουν σε μπουκάλια λόγω βλάβης

Η Πτήση VA50 απογειώθηκε την Πέμπτη 28 Αυγούστου από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντενπασάρ της Αυστραλίας με μόλις δύο λειτουργικές τουαλέτες. Η πίσω τουαλέτα είχε ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας, αλλά η πτήση δεν ακυρώθηκε λόγω περιορισμένης υποστήριξης τεχνικών στην πόλη, όπως επιβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία σε μήνυμά της προς το PEOPLE.

Κατά τη διάρκεια της περίπου εξάωρης πτήσης, οι υπόλοιπες τουαλέτες του Boeing 737 παρουσίασαν επίσης βλάβη και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με το 7News.

Το περιστατικό εν πτήσει

Σε ανακοίνωση που παραχώρησε εκπρόσωπος της Virgin Australia στο PEOPLE, η εταιρεία αναγνώρισε ότι «μια πτήση από το Ντενπασάρ προς το Μπρισμπέιν το βράδυ της Πέμπτης αντιμετώπισε ένα πρόβλημα που επηρέασε τη λειτουργικότητα των τουαλετών». Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες και ευχαρίστησε το πλήρωμα για τη διαχείριση της δύσκολης κατάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες θα λάβουν πίστωση για την πτήση και ότι επικοινωνεί ενεργά μαζί τους για ενημέρωση.

Όπως αναφέρθηκε, όλες οι τουαλέτες ήταν εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας μιας ώρας και 40 λεπτών της πτήσης, ενώ η αιτία του προβλήματος βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Οι επιβάτες περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές

Ένας επιβάτης χαρακτήρισε το περιστατικό «πέραν κάθε αποδεκτού». Όπως ανέφερε, η δεύτερη πίσω τουαλέτα έπαψε να λειτουργεί λίγο μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να περιμένουν περίπου 40 λεπτά για να χρησιμοποιήσουν την μοναδική μπροστινή τουαλέτα. «Μια ηλικιωμένη γυναίκα δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και βρέθηκε σε κατάσταση δημόσιας ταπείνωσης», ανέφερε ο ίδιος.

«Στη μέση της πτήσης, όλες οι τουαλέτες έπαψαν να λειτουργούν. Για τις υπόλοιπες τρεις ώρες, το πλήρωμα μας ενημέρωνε ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε μπουκάλια ή να καταθέσουμε στα υπάρχοντα φρεάτια», πρόσθεσε. Τα παιδιά έκλαιγαν, οι ηλικιωμένοι αγχώνονταν, και πολλοί επιβάτες ήταν εμφανώς ταραγμένοι από την έλλειψη αξιοπρέπειας και υγιεινής.

Ένας επιβάτης σε business class δήλωσε ότι του προσφέρθηκε η χρήση του νιπτήρα όταν αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει μπουκάλι, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «τεράστιο ζήτημα υγιεινής, καθώς οι άνθρωποι πλένουν τα χέρια τους στο ίδιο νεροχύτη».

Άλλος επιβάτης, ονόματι Aaron, ανέφερε στο ABC ότι «οι τουαλέτες γρήγορα φράκαραν και υπερχείλισαν με ανθρώπινα απόβλητα, ούρα και χρησιμοποιημένο χαρτί υγείας. Η δυσοσμία διαχέονταν σε όλο το αεροπλάνο, ακόμη και στο πάτωμα».

Αντίδραση συνδικαλιστικών οργανώσεων

Η Εθνική Βοηθός Γραμματέας της Ένωσης Μεταφορών (TWU), Έμιλι ΜακΜίλαν, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό κίνδυνο» για το πλήρωμα και τους επιβάτες. Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι στον αεροπορικό κλάδο αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, με μια τάση στον κλάδο να δίνει προτεραιότητα στα κέρδη έναντι της ποιότητας υπηρεσιών. Η TWU έχει επικοινωνήσει με την αεροπορική εταιρεία για το περιστατικό, χωρίς να υπάρχει άμεση απάντηση όταν ζητήθηκε σχόλιο από το PEOPLE.

