Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Έθεσε το ζήτημα στο Άτυπο Συμβούλιο της ΕΕ ο Κόμπος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Έθεσε το ζήτημα στο Άτυπο Συμβούλιο της ΕΕ ο Κόμπος

 30.08.2025 - 19:14
Παράνομη κράτηση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - Έθεσε το ζήτημα στο Άτυπο Συμβούλιο της ΕΕ ο Κόμπος

Το ζήτημα της συνεχιζόμενης παράνομης κράτησης των πέντε Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές δυνάμεις έθεσε, εκ νέου, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, σε παρέμβαση του στις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Gymnich), που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 29 και 30 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με επίκεντρο τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Επίκεντρο των συζητήσεων επίσης αποτέλεσε και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη Γάζα και το Ιράν.

Το Άτυπο Συμβούλιο φιλοξενήθηκε από τη Δανία, η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το τρέχον εξάμηνο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

