Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤα 7 τρόφιμα που φαίνονται υγιεινά αλλά βλάπτουν το έντερο – Γιατρός από το Χάρβαρντ αποκαλύπτει
ΥΓΕΙΑ

Τα 7 τρόφιμα που φαίνονται υγιεινά αλλά βλάπτουν το έντερο – Γιατρός από το Χάρβαρντ αποκαλύπτει

 31.08.2025 - 17:18
Τα 7 τρόφιμα που φαίνονται υγιεινά αλλά βλάπτουν το έντερο – Γιατρός από το Χάρβαρντ αποκαλύπτει

Πολλές φορές εμπιστευόμαστε προϊόντα που παρουσιάζονται ως «υγιεινές επιλογές», χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζουμε τι πραγματικά περιέχουν. Ο Δρ. Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγος που σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, αποκαλύπτει μία σειρά από τρόφιμα που αποφεύγει ο ίδιος, λόγω της αρνητικής τους επίδρασης στην υγεία του εντέρου και της πρόκλησης φλεγμονών.

Από σνακ μέχρι σως για σαλάτες, ο γιατρός έχει δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο Instagram μέσω του οποίου συμβουλεύει τους 1,2 εκατομμύρια ακόλουθούς του. Σε μία από τις αναρτήσεις του αποκαλύπτει ποιες είναι οι τροφές που αποφεύγει και προτείνει εναλλακτικές. Ωστόσο, πρόκειται για προϊόντα που φαινομενικά μοιάζουν υγιεινές επιλογές, αλλά δεν είναι.

Τρόφιμα που αποφεύγει

Μπάρες δημητριακών και γκρανόλα

Παρότι διαφημίζονται ως υγιεινά προϊόντα, συχνά περιέχουν επεξεργασμένα έλαια, γαλακτωματοποιητές και «ψεύτικες φυτικές ίνες». Ο Δρ. Saurabh Sethi προτιμά ξηρούς καρπούς ή φρούτα με βούτυρο ξηρών καρπών ως πιο αγνές και θρεπτικές εναλλακτικές.

Γιαούρτι με φρούτα

Περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα και τεχνητά αρώματα. Αντί αυτών, συστήνει σκέτο γιαούρτι με μούρα και σπόρους chia για αντιοξειδωτική προστασία και καλύτερη πέψη.

Τσίχλες χωρίς ζάχαρη

Συχνά περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά όπως η σορβιτόλη, που προκαλεί φούσκωμα, αέρια ή ακόμα και διάρροια. Ως εναλλακτική, προτείνει τους σπόρους μάραθου μετά το γεύμα.

Σάλτσες για σαλάτες του εμπορίου

Ακόμα και αυτές που ισχυρίζονται ότι είναι «υγιεινές», περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα. Εναλλακτικά, μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας ένα σπιτικό dressing με ελαιόλαδο, λεμόνι, μουστάρδα και βότανα.

Επεξεργασμένα φυτικά έλαια

Έλαια όπως η κανόλα και το έλαιο καλαμποκιού είναι πλούσια σε ωμέγα-6 λιπαρά, που συνδέονται με φλεγμονή. Προτιμήστε λάδι αβοκάντο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας.

Γάλα και λακτόζη

Η λακτόζη μπορεί να ερεθίσει το πεπτικό σύστημα, ιδιαίτερα σε όσους έχουν ευαισθησία. Γι’ αυτό, προτιμήστε γάλα αμυγδάλου ή σκέτο καφέ με κανέλα.

Στιγμιαία noodles

Πρόκειται για προϊόντα που είναι γεμάτα με συντηρητικά, χαμηλής διατροφικής αξίας και βλαβερά για το μικροβίωμα του εντέρου. Εναλλακτικά, προτιμήστε noodles ρυζιού με ζωμό και λαχανικά.

Τι λένε νέες έρευνες

Νεότερες μελέτες συνδέουν τα τεχνητά γλυκαντικά και τα πρόσθετα σάκχαρα με:

– Πρόωρη εφηβεία στα παιδιά.

– Αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη, κατάθλιψη και καρκίνο.

– Διαταραχές στο μικροβίωμα του εντέρου.
Στο πλαίσιο αυτό, καλό είναι να διαβάζουμε πάντα τις ετικέτες, καθώς πολλές τροφές κρύβουν επεξεργασμένα συστατικά. Μικρές αλλαγές, όπως η αντικατάσταση γάλακτος, η σπιτική σάλτσα, ή το σκέτο γιαούρτι, μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στην υγεία μας.

 

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ – «Έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 33 ετών ο Γιάννης - Ζητούν άμεσα οδηγίες για έρευνα από ΠτΔ οι γονείς
Νέες αποκαλύψεις: Χρυσές «μπίζνες» για τον Κύπριο «ντίλερ» στη Μύκονο - Το δωμάτιο «133» ήταν γεμάτο ναρκωτικά
Εικόνες ντροπής: Βανδάλισαν για δεύτερη φορά τον τάφο του μικρού Λάμπρου - «Υπάρχει κάποιος άνθρωπος με αρρωστημένη ψυχή»
Ακίνητα: Παρίσι στις τιμές, Κύπρος στους μισθούς - Πολυτελείς τιμοκατάλογοι, χωρίς προσιτή στέγη για τα παιδιά μας
Δημοτική Εκπαίδευση: Αυτές είναι οι σχολικές αργίες για 2025 -2026 – Τι μέρες πέφτουν φέτος και τι ισχύει για τα κοινοτικά τμήματα
Μάθηση χωρίς… πορτοφόλι: Τα 7 πιο δυνατά δωρεάν και οικονομικά προγράμματα στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε πλήγμα σε βάρος του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς - «Είναι νεκρός» ανακοίνωσε ο Κατς

 31.08.2025 - 16:44
Επόμενο άρθρο

Σ’ αρέσουν τα ταξίδια; Ποτέ δεν είναι αργά για ένα τριήμερο τον Σεπτέμβρη – Πτήσεις της Ryanair από 30€ με επιστροφή

 31.08.2025 - 17:41
Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Σε αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας της Κύπρου και στη δημιουργία πλαισίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πίεση στην Τουρκία κάλεσε την Κυριακή η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ώστε να καταστεί σαφές στην Άγκυρα ότι οι φιλοδοξίες της να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η κοινή άμυνα και ασφάλεια και η τελωνειακή σύνδεση, περνούν μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

  •  31.08.2025 - 12:11
ΥΠΟΙΚ: Βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας - Η θέση του για την ΑΤΑ

ΥΠΟΙΚ: Βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αλλοίωση της φιλοσοφίας - Η θέση του για την ΑΤΑ

  •  31.08.2025 - 12:05
Μύκονος: Ξεπερνά τις 85 χιλιάδες η συνολική τιμή πώλησης ναρκωτικών που κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ - Δύο οι συλλήψεις  

Μύκονος: Ξεπερνά τις 85 χιλιάδες η συνολική τιμή πώλησης ναρκωτικών που κατάσχεσε η ΕΛ.ΑΣ - Δύο οι συλλήψεις  

  •  31.08.2025 - 15:54
Πήρε σβάρνα τα υποστατικά και έκλεβε ανενόχλητος - Χειροπέδες σε 55χρονο για...20 υποθέσεις διαρρήξεων

Πήρε σβάρνα τα υποστατικά και έκλεβε ανενόχλητος - Χειροπέδες σε 55χρονο για...20 υποθέσεις διαρρήξεων

  •  31.08.2025 - 16:39
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε πλήγμα σε βάρος του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς - «Είναι νεκρός» ανακοίνωσε ο Κατς

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε πλήγμα σε βάρος του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς - «Είναι νεκρός» ανακοίνωσε ο Κατς

  •  31.08.2025 - 16:44
Ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ – «Έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 33 ετών ο Γιάννης - Ζητούν άμεσα οδηγίες για έρευνα από ΠτΔ οι γονείς

Ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ – «Έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 33 ετών ο Γιάννης - Ζητούν άμεσα οδηγίες για έρευνα από ΠτΔ οι γονείς

  •  31.08.2025 - 14:56
Viral video - Φειδίας Παναγιώτου: Δείτε τον να κάνει karaoke στο αμάξι με τη Στυλιάνα Αβερκίου - Το τραγούδι της Βίσση που επέλεξαν

Viral video - Φειδίας Παναγιώτου: Δείτε τον να κάνει karaoke στο αμάξι με τη Στυλιάνα Αβερκίου - Το τραγούδι της Βίσση που επέλεξαν

  •  31.08.2025 - 15:19
Απίστευτο κι όμως έγινε: Διπλοπάρκαραν, τους έκλεισαν και…κατέβηκαν να πάνε παραλία – Δείτε φωτογραφία

Απίστευτο κι όμως έγινε: Διπλοπάρκαραν, τους έκλεισαν και…κατέβηκαν να πάνε παραλία – Δείτε φωτογραφία

  •  31.08.2025 - 16:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα