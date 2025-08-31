Τα 7 τρόφιμα που φαίνονται υγιεινά αλλά βλάπτουν το έντερο – Γιατρός από το Χάρβαρντ αποκαλύπτει

Από σνακ μέχρι σως για σαλάτες, ο γιατρός έχει δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο Instagram μέσω του οποίου συμβουλεύει τους 1,2 εκατομμύρια ακόλουθούς του. Σε μία από τις αναρτήσεις του αποκαλύπτει ποιες είναι οι τροφές που αποφεύγει και προτείνει εναλλακτικές. Ωστόσο, πρόκειται για προϊόντα που φαινομενικά μοιάζουν υγιεινές επιλογές, αλλά δεν είναι.

Τρόφιμα που αποφεύγει

Μπάρες δημητριακών και γκρανόλα

Παρότι διαφημίζονται ως υγιεινά προϊόντα, συχνά περιέχουν επεξεργασμένα έλαια, γαλακτωματοποιητές και «ψεύτικες φυτικές ίνες». Ο Δρ. Saurabh Sethi προτιμά ξηρούς καρπούς ή φρούτα με βούτυρο ξηρών καρπών ως πιο αγνές και θρεπτικές εναλλακτικές.

Γιαούρτι με φρούτα

Περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα και τεχνητά αρώματα. Αντί αυτών, συστήνει σκέτο γιαούρτι με μούρα και σπόρους chia για αντιοξειδωτική προστασία και καλύτερη πέψη.

Τσίχλες χωρίς ζάχαρη

Συχνά περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά όπως η σορβιτόλη, που προκαλεί φούσκωμα, αέρια ή ακόμα και διάρροια. Ως εναλλακτική, προτείνει τους σπόρους μάραθου μετά το γεύμα.

Σάλτσες για σαλάτες του εμπορίου

Ακόμα και αυτές που ισχυρίζονται ότι είναι «υγιεινές», περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα. Εναλλακτικά, μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας ένα σπιτικό dressing με ελαιόλαδο, λεμόνι, μουστάρδα και βότανα.

Επεξεργασμένα φυτικά έλαια

Έλαια όπως η κανόλα και το έλαιο καλαμποκιού είναι πλούσια σε ωμέγα-6 λιπαρά, που συνδέονται με φλεγμονή. Προτιμήστε λάδι αβοκάντο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας.

Γάλα και λακτόζη

Η λακτόζη μπορεί να ερεθίσει το πεπτικό σύστημα, ιδιαίτερα σε όσους έχουν ευαισθησία. Γι’ αυτό, προτιμήστε γάλα αμυγδάλου ή σκέτο καφέ με κανέλα.

Στιγμιαία noodles

Πρόκειται για προϊόντα που είναι γεμάτα με συντηρητικά, χαμηλής διατροφικής αξίας και βλαβερά για το μικροβίωμα του εντέρου. Εναλλακτικά, προτιμήστε noodles ρυζιού με ζωμό και λαχανικά.

Τι λένε νέες έρευνες

Νεότερες μελέτες συνδέουν τα τεχνητά γλυκαντικά και τα πρόσθετα σάκχαρα με:

– Πρόωρη εφηβεία στα παιδιά.

– Αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη, κατάθλιψη και καρκίνο.

– Διαταραχές στο μικροβίωμα του εντέρου.

Στο πλαίσιο αυτό, καλό είναι να διαβάζουμε πάντα τις ετικέτες, καθώς πολλές τροφές κρύβουν επεξεργασμένα συστατικά. Μικρές αλλαγές, όπως η αντικατάσταση γάλακτος, η σπιτική σάλτσα, ή το σκέτο γιαούρτι, μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στην υγεία μας.

