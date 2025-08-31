Ecommbx
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε πλήγμα σε βάρος του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς - «Είναι νεκρός» ανακοίνωσε ο Κατς

 31.08.2025 - 16:44
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε πλήγμα σε βάρος του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς - «Είναι νεκρός» ανακοίνωσε ο Κατς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα ένα πλήγμα του στρατού εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, γνωστού με το όνομα Αμπού Ομπέιντα.

Σε δηλώσεις που έκανε ενώπιον του εβδομαδιαίου υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου είπε, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του γραφείου του: «Πραγματοποιήσαμε ένα πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς (…) Αμπού Ομπέιντα. Ελπίζω πως δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, όμως σημειώνω πως δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της Χαμάς προκειμένου να αποσαφηνίσει αυτό το ερώτημα».

Λίγη ώρα αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς επιβεβαίωσε πως ο Ομπέιντα είναι νεκρός. «Ο εκπρόσωπος της τρομοκρατίας της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, εξοντώθηκε στη Γάζα και πήγε να συναντήσει όλα τα αποτυχημένα μέλη του κακού άξονα από το Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και την Υεμένη στον πάτο της κόλασης. Συγχαρητήρια στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και τη Σιν Μπετ για την άψογη εκτέλεση. Σύντομα, καθώς η εκστρατεία κατά της Γάζας εντείνεται, θα συναντήσει πολλούς ακόμη από τους συνεργούς του στο έγκλημα εκεί - δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς» έγραψε σε ανάρτησή του.

Χθες, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως «έπληξε έναν τρομοκράτη-κλειδί της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», χωρίς να αναφέρει την ταυτότητά του, όμως ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως πρόκειται για τον Αμπού Ομπέιντα.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Μήνυμα Αννίτας στην Τουρκία - «Οι φιλοδοξίες της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτικές περνούν από την Κύπρο»

Σε αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας της Κύπρου και στη δημιουργία πλαισίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πίεση στην Τουρκία κάλεσε την Κυριακή η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ώστε να καταστεί σαφές στην Άγκυρα ότι οι φιλοδοξίες της να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η κοινή άμυνα και ασφάλεια και η τελωνειακή σύνδεση, περνούν μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα.

