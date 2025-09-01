Νέες κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία - Δείτε πού να κάνετε αίτηση

Κυπριακό: Η αναβολή της επίσκεψης Ολγκίν, η σιωπή του ΟΗΕ και οι χαμηλές πτήσεις της διεθνούς μεσολάβησης
Η ξαφνική αναβολή της πολυαναμενόμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, μόλις 24 ώρες πριν από τις χωριστές της συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, δεν μπορεί – και δεν πρέπει – να διαβαστεί απλώς ως ένα τεχνικό ή προσωπικό ζήτημα. Σε μια τόσο φορτισμένη διπλωματική συγκυρία, κάθε αναβολή, κάθε σιωπή, κάθε "τεχνικό πρόβλημα" παράγει πολιτικά αποτελέσματα.