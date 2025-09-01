Νέες κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία - Δείτε πού να κάνετε αίτηση

Το Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία:

Ανώτερου Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία.

Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

