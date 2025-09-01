Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέες κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία - Δείτε πού να κάνετε αίτηση

 01.09.2025 - 12:04
Νέες κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία - Δείτε πού να κάνετε αίτηση

Το Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία:

  • Ανώτερου Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία.
  • Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

