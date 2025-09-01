Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τις παρεμβολές στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν: «Είμαστε συνηθισμένοι σε εχθρικές συμπεριφορές από τη Ρωσία»

Το περιστατικό, ανέφερε η εκπρόσωπος της Κομισιόν Αριάνα Ποδέστα, αποδίδεται σε «απροκάλυπτη παρέμβαση» από τη Ρωσία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχαν οι βουλγαρικές αρχές. Παρά τις παρεμβολές, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές υποψιάζονται ότι πρόκειται για απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ποδέστα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των Financial Times.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, το περιστατικό εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εκφοβισμού: «Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το γεγονός ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία».

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η περιοδεία της φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά το συμβάν, καθώς αναδεικνύει τις καθημερινές απειλές που αντιμετωπίζουν. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα από αυτό το περιστατικό».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα