Επίθεση σκύλου σε κοριτσάκι: «Η φυλή στοχοποιείται αδικαιολόγητα κάθε φορά ...» - Η θέση του Amstaff Club

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η φυλή American Staffordshire Terrier στοχοποιείται αδικαιολόγητα κάθε φορά που σημειώνεται παρόμοιο συμβάν.

Την ίδια στιγμή, το Amstaff Club τονίζει ότι σκύλος που δεν διαθέτει πιστοποιητικά καθαροαιμίας από επίσημο κυνολογικό όμιλο δεν μπορεί να θεωρηθεί Amstaff, παρά τις ομοιότητες στην εμφάνιση.

«Είναι λάθος να χαρακτηρίζεται αυθαίρετα οποιοδήποτε σκυλί ως Amstaff», προστίθεται.

Επιπλέον, το Amstaff Club διευκρινίζει ότι τα Amstaff δεν πρέπει να συγχέονται με τα Pit Bull, καθώς πρόκειται για διαφορετικές φυλές με διακριτά πρότυπα και χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμπεριφορά κάθε σκύλου διαμορφώνεται από την ανατροφή, το περιβάλλον και την εκπαίδευση που λαμβάνει, και όχι από τη φυλή στην οποία ανήκει.

«Το Amstaff είναι ένας ισορροπημένος, κοινωνικός και αφοσιωμένος σκύλος όταν μεγαλώνει σωστά», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Καταληκτικά, το Amstaff Club δηλώνει πως στέκεται ενάντια στη δαιμονοποίηση και τον άδικο στιγματισμό και τάσσεται υπέρ της υπεύθυνης ιδιοκτησίας, της σωστής ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των σκύλων.