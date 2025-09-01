Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επίθεση σκύλου σε κοριτσάκι: «Η φυλή στοχοποιείται αδικαιολόγητα κάθε φορά ...» - Η θέση του Amstaff Club

 01.09.2025 - 17:49
Επίθεση σκύλου σε κοριτσάκι: «Η φυλή στοχοποιείται αδικαιολόγητα κάθε φορά ...» - Η θέση του Amstaff Club

 01.09.2025 - 17:49

Ανακοίνωση μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες Κυριακή (31/8) στους καταρράκτες στο Φοινί, όταν σκύλος επιτέθηκε σε κοριτσάκι ηλικίας 2 ετών, εξέδωσε το Amstaff Club, εκφράζοντας τη λύπη του για το περιστατικό, καθώς και ταχεία ανάρρωση στο παιδί.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η φυλή American Staffordshire Terrier στοχοποιείται αδικαιολόγητα κάθε φορά που σημειώνεται παρόμοιο συμβάν.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Επίθεση σκύλου σε κοριτσάκι: Ποια η κατάσταση υγείας του παιδιού – Άγνωστο ακόμα εάν ο σκύλος εμπίπτει σε απαγορευμένες ράτσες

Την ίδια στιγμή, το Amstaff Club τονίζει ότι σκύλος που δεν διαθέτει πιστοποιητικά καθαροαιμίας από επίσημο κυνολογικό όμιλο δεν μπορεί να θεωρηθεί Amstaff, παρά τις ομοιότητες στην εμφάνιση.

«Είναι λάθος να χαρακτηρίζεται αυθαίρετα οποιοδήποτε σκυλί ως Amstaff», προστίθεται.

Επιπλέον, το Amstaff Club διευκρινίζει ότι τα Amstaff δεν πρέπει να συγχέονται με τα Pit Bull, καθώς πρόκειται για διαφορετικές φυλές με διακριτά πρότυπα και χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμπεριφορά κάθε σκύλου διαμορφώνεται από την ανατροφή, το περιβάλλον και την εκπαίδευση που λαμβάνει, και όχι από τη φυλή στην οποία ανήκει.

«Το Amstaff είναι ένας ισορροπημένος, κοινωνικός και αφοσιωμένος σκύλος όταν μεγαλώνει σωστά», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Καταληκτικά, το Amstaff Club δηλώνει πως στέκεται ενάντια στη δαιμονοποίηση και τον άδικο στιγματισμό και τάσσεται υπέρ της υπεύθυνης ιδιοκτησίας, της σωστής ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των σκύλων.

Σε παναπεργία στις 11 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι συντεχνίες για την ΑΤΑ. Στην πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο οίκημα της ΠΕΟ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφάσισαν να προχωρήσουν με τρίωρη στάση εργασίας από τις 11πμ μέχρι τις 2μμ την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

