ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκινούν οι «Μικροί Ήρωες»: «Ο Σεπτέμβρης φοράει το χρυσό του χρώμα...» - Οι εκδηλώσεις που ετοιμάζει το ίδρυμα

 01.09.2025 - 17:24
Συγκινούν οι «Μικροί Ήρωες»: «Ο Σεπτέμβρης φοράει το χρυσό του χρώμα...» - Οι εκδηλώσεις που ετοιμάζει το ίδρυμα

Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Παιδικό Καρκίνο ο Σεπτέμβρης, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.

«Ο Σεπτέμβρης φοράει το χρυσό του χρώμα και μας καλεί να ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για τους Μικρούς Ήρωες της ζωής. Στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά και στις οικογένειές τους, που αγωνίζονται κατά του καρκίνου, υψώνουμε τη φωνή μας για ενημέρωση και γινόμαστε όλοι κομμάτι της στήριξης που έχουν ανάγκη», προσθέτει.

Το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες διοργανώνει μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις, γεμάτες αγάπη και αλληλεγγύη.

Συγκεκριμένα, διοργανώνει φιλανθρωπικό παζαράκι, με προϊόντα που ετοιμάζει η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού, σε συνεργασία με τον χώρο ΚΟΛΛΑ στη Φραγκλίνου Ρούσβελτ 45 από τις 17:00 μέχρι τις 23:00, «Δείπνο Αγάπης» – μια ξεχωριστή ημέρα μαγειρέματος από ομάδα εθελοντών, με τη στήριξη των σεφ Σταύρη Γεωργίου και Χρυσώς Λέφου, για τα παιδιά του Παιδοογκολογικού, στο Ronald MC Donald Charity House. Το μαγείρεμα αρχίζει στις 15:00 και τα φαγητά θα παραδοθούν στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου γύρω στις 18:00 το απόγευμα.

Επίσης, το Ίδρυμα και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας, θα υλοποιήσουν τη δράση «Με μια Χρυσή Κορδέλα» σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς του Σχολείου του Μακάρειου Νοσοκομείου και τη δασκάλα της Μονάδας. Τα παιδιά θα αποτυπώσουν σε ένα μεγάλο πανί τα συναισθήματά τους με αφορμή τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Η δράση θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου με μια λιτή εκδήλωση στον εξωτερικό χώρο του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Επιπρόσθετα, ο Μύτικας του Ολύμπου, η ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, θα υποδεχτεί για πρώτη φορά τη σημαία των Μικρών μας Ηρώων. Σύμφωνα με το Ίδρυμα, «πίσω από αυτή την εμπνευσμένη αποστολή βρίσκεται ο International Fitness Presenter Γιώργος Μαχαλλεκίδης και το Γυμναστήριό του, που θα ορειβατήσουν για να στηρίξουν τα δικά μας παιδιά. Μια αποστολή καρδιάς, δύναμης και αλληλεγγύης. Η αποστολή, που θα αποτελείται από 40 άτομα, θα αναχωρήσει στις 25 Σεπτεμβρίου και θα τερματίσει στις 27 στον Μύτικα του Ολύμπου».

Θα διοργανωθεί, επιπρόσθετα, Τουρνουά Beach Volley με σκοπό τη στήριξη και την ενημέρωση του κοινού. Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα Beach Volley του Δήμου Λεμεσού από τις 9 το πρωί.

«Κάθε δράση είναι μια πράξη αγάπης. Κάθε συμμετοχή είναι ένα βήμα πιο κοντά σε έναν κόσμο όπου κανένα παιδί δεν θα δίνει μόνο του αυτή τη μάχη. Αυτόν τον Σεπτέμβρη, ας γίνουμε όλοι η φωνή και η δύναμη των Μικρών Ηρώων. Γιατί ο παιδικός καρκίνος μπορεί να νικηθεί, με τη βοήθεια όλων μας», καταλήγει το Ίδρυμα, στην ανακοίνωση του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

