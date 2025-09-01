Προέδρος ΟΕΒ: «Να κλείσουμε μια και έξω το ζήτημα της ΑΤΑ» - Η έκκληση προς τις συντεχνίες

«Κάνουμε έκκληση προς τους συναδέλφους των συνδικαλιστικών οργανώσεων να εξαντλήσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, να βρούμε πρακτική λύση για να το κλείσουμε μια και έξω το ζήτημα της ΑΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τη φιλοσοφία της ΑΤΑ, αλλά και τα δεδομένα της οικονομίας μας, κρατώντας και διατηρώντας μία υπεύθυνη διαχρονική στάση που τούτο ούτως ή άλλως χαρακτηρίζει διαχρονικά τους συναδέλφους από το συνδικαλιστικό κίνημα», είπε ο κ. Παντελίδης, κληθείς να σχολιάσει την αναμενόμενη απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων το απόγευμα για λήψη προειδοποιητικών απεργιακών μέτρων σε σχέση με το θέμα της ΑΤΑ.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, ο οποίος μιλούσε ύστερα από συνάντηση στην Ομοσπονδία με τον Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο κώδικας βιομηχανικός σχέσεων «δίνει τη δυνατότητα και στους συναδέλφους από το συνδικαλιστικό κίνημα να αποφύγουν απεργιακά μέτρα γιατί δεν έχει κηρυχθεί αδιέξοδο και με βάση τον κώδικα δεν δύναται να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις».

Ο κ. Παντελίδης είπε ότι «η επιχειρηματική κοινότητα τους τελευταίους μήνες πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με την αρμόδια αρχή στην παρουσία και των συναδέλφων εκπροσώπων του συνδικαλιστικού κινήματος».

«Συμμετείχαμε με έναν όσο πιο εποικοδομητικό και υπεύθυνο τρόπο για διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αναγνωρίστηκε μέσα από τη συμφωνία, που είχε γίνει ότι θα πρέπει να βρούμε μια οριστική λύση στο θέμα της ΑΤΑ η οποία θα έπρεπε να ενσωματώνει το στοιχείο του εκσυγχρονισμού».

Δηλαδή, όπως εξήγησε, μια οικονομία να είναι σε θέση και να αποδεικνύεται με προκαθορισμένα κριτήρια η δυνατότητα της να αποδίδει την ΑΤΑ.

Ανέφερε ότι «επί της ουσίας καταθέσαμε συγκεκριμένες απόψεις προς την αρμόδια αρχή και ο Υπουργός δεν έχει κηρύξει αδιέξοδο και στηρίζεται στην εποικοδομητική στάση των κοινωνικών εταίρων».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ