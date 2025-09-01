Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΠροέδρος ΟΕΒ: «Να κλείσουμε μια και έξω το ζήτημα της ΑΤΑ» - Η έκκληση προς τις συντεχνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προέδρος ΟΕΒ: «Να κλείσουμε μια και έξω το ζήτημα της ΑΤΑ» - Η έκκληση προς τις συντεχνίες

 01.09.2025 - 17:05
Προέδρος ΟΕΒ: «Να κλείσουμε μια και έξω το ζήτημα της ΑΤΑ» - Η έκκληση προς τις συντεχνίες

Έκκληση προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εξαντλήσουν μαζί με τις εργοδοτικές οργανώσεις «κάθε δυνατή προσπάθεια να βρούμε πρακτική λύση για να το κλείσουμε μια και έξω το ζήτημα της ΑΤΑ», έκανε ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης.

«Κάνουμε έκκληση προς τους συναδέλφους των συνδικαλιστικών οργανώσεων να εξαντλήσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, να βρούμε πρακτική λύση για να το κλείσουμε μια και έξω το ζήτημα της ΑΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τη φιλοσοφία της ΑΤΑ, αλλά και τα δεδομένα της οικονομίας μας, κρατώντας και διατηρώντας μία υπεύθυνη διαχρονική στάση που τούτο ούτως ή άλλως χαρακτηρίζει διαχρονικά τους συναδέλφους από το συνδικαλιστικό κίνημα», είπε ο κ. Παντελίδης, κληθείς να σχολιάσει την αναμενόμενη απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων το απόγευμα για λήψη προειδοποιητικών απεργιακών μέτρων σε σχέση με το θέμα της ΑΤΑ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΑΤΑ: Αποφάσισαν παναπεργία με 3ωρη στάση εργασίας οι συντεχνίες

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, ο οποίος μιλούσε ύστερα από συνάντηση στην Ομοσπονδία με τον Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο κώδικας βιομηχανικός σχέσεων «δίνει τη δυνατότητα και στους συναδέλφους από το συνδικαλιστικό κίνημα να αποφύγουν απεργιακά μέτρα γιατί δεν έχει κηρυχθεί αδιέξοδο και με βάση τον κώδικα δεν δύναται να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις».

Ο κ. Παντελίδης είπε ότι «η επιχειρηματική κοινότητα τους τελευταίους μήνες πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με την αρμόδια αρχή στην παρουσία και των συναδέλφων εκπροσώπων του συνδικαλιστικού κινήματος».

«Συμμετείχαμε με έναν όσο πιο εποικοδομητικό και υπεύθυνο τρόπο για διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αναγνωρίστηκε μέσα από τη συμφωνία, που είχε γίνει ότι θα πρέπει να βρούμε μια οριστική λύση στο θέμα της ΑΤΑ η οποία θα έπρεπε να ενσωματώνει το στοιχείο του εκσυγχρονισμού».

Δηλαδή, όπως εξήγησε, μια οικονομία να είναι σε θέση και να αποδεικνύεται με προκαθορισμένα κριτήρια η δυνατότητα της να αποδίδει την ΑΤΑ.

Ανέφερε ότι «επί της ουσίας καταθέσαμε συγκεκριμένες απόψεις προς την αρμόδια αρχή και ο Υπουργός δεν έχει κηρύξει αδιέξοδο και στηρίζεται στην εποικοδομητική στάση των κοινωνικών εταίρων».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δίνει μάχη αδελφικός φίλος του Χάρη Κκολού: Διασωληνωμένος μετά από εγκεφαλικό – «Κράτα γερά αδερφέ» - Η έκκληση του ηθοποιού
Επίθεση σκύλου σε κοριτσάκι: «Η φυλή στοχοποιείται αδικαιολόγητα κάθε φορά ...» - Η θέση του Amstaff Club
Σε αυτό το χωριό έρχεται το φεστιβάλ ππαλουζέ – Ετοιμαστείτε για μουσική, χορούς και παραδοσιακά εδέσματα
Πέθανε η Πρεσβυτέρα Παρασκευή Ιεροδιακόνου: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Βίντεο - Φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό: Ξεσπά η οικογένεια των θυμάτων – «Οι νεκροί δεν μπορούν να σας απαντήσουν» - Οσα αποκάλυψαν
Τζώνη Καλημέρης – Ελπίδα Ιακωβίδου: Έδωσαν την πρώτη τους κοινή τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον γάμο τους – «Δεν έχω ονειρευτεί…»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΤΑ: Αποφάσισαν παναπεργία με 3ωρη στάση εργασίας οι συντεχνίες

 01.09.2025 - 16:40
Επόμενο άρθρο

Συγκινούν οι «Μικροί Ήρωες»: «Ο Σεπτέμβρης φοράει το χρυσό του χρώμα...» - Οι εκδηλώσεις που ετοιμάζει το ίδρυμα

 01.09.2025 - 17:24
Παναπεργία για ΑΤΑ: Ποιους τομείς θα επηρεάσει - Η έκκληση του Υπ. Εργασίας και οι θέσεις των συντεχνιών

Παναπεργία για ΑΤΑ: Ποιους τομείς θα επηρεάσει - Η έκκληση του Υπ. Εργασίας και οι θέσεις των συντεχνιών

Σε παναπεργία στις 11 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι συντεχνίες για την ΑΤΑ. Στην πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο οίκημα της ΠΕΟ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφάσισαν να προχωρήσουν με τρίωρη στάση εργασίας από τις 11πμ μέχρι τις 2μμ την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Παναπεργία για ΑΤΑ: Ποιους τομείς θα επηρεάσει - Η έκκληση του Υπ. Εργασίας και οι θέσεις των συντεχνιών

Παναπεργία για ΑΤΑ: Ποιους τομείς θα επηρεάσει - Η έκκληση του Υπ. Εργασίας και οι θέσεις των συντεχνιών

  •  01.09.2025 - 18:07
Λετυμπιώτης: Καθημερινά διαβήματα για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων – «Παράνομη και πειρατική ενέργεια του κατοχικού μορφώματος»

Λετυμπιώτης: Καθημερινά διαβήματα για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων – «Παράνομη και πειρατική ενέργεια του κατοχικού μορφώματος»

  •  01.09.2025 - 13:16
Ξανά στο ίδιο πάνελ Άντρος και Αβέρωφ – Η λήξη της θητείας τους, η «τιμωρία» των κομμάτων, το «ξεχασμένο» Κυπριακό και το… «αποκούμπι»

Ξανά στο ίδιο πάνελ Άντρος και Αβέρωφ – Η λήξη της θητείας τους, η «τιμωρία» των κομμάτων, το «ξεχασμένο» Κυπριακό και το… «αποκούμπι»

  •  01.09.2025 - 15:37
Έκρηξη στην Αραδίππου: Το Τμήμα Περιβάλλοντος εξάντλησε όλα τα όπλα του – Ο Δήμος ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά

Έκρηξη στην Αραδίππου: Το Τμήμα Περιβάλλοντος εξάντλησε όλα τα όπλα του – Ο Δήμος ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά

  •  01.09.2025 - 16:09
Επίθεση σκύλου σε κοριτσάκι: «Η φυλή στοχοποιείται αδικαιολόγητα κάθε φορά ...» - Η θέση του Amstaff Club

Επίθεση σκύλου σε κοριτσάκι: «Η φυλή στοχοποιείται αδικαιολόγητα κάθε φορά ...» - Η θέση του Amstaff Club

  •  01.09.2025 - 17:49
Χαρτσιώτης για ανασχηματισμό - «Είναι καθαρά θέμα του Προέδρου»

Χαρτσιώτης για ανασχηματισμό - «Είναι καθαρά θέμα του Προέδρου»

  •  01.09.2025 - 14:36
Η αντίδραση του Κρεμλίνου για τις παρεμβολές στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - «Λανθασμένες πληροφορίες»

Η αντίδραση του Κρεμλίνου για τις παρεμβολές στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - «Λανθασμένες πληροφορίες»

  •  01.09.2025 - 16:28
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ισοπεδώθηκαν χωριά - «Μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές - Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο»

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ισοπεδώθηκαν χωριά - «Μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές - Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο»

  •  01.09.2025 - 18:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα