Παναπεργία για ΑΤΑ: Ποιους τομείς θα επηρεάσει - Η έκκληση του Υπ. Εργασίας και οι θέσεις των συντεχνιών

Από την απεργία αναμένεται να παραλύσει η οικονομία, καθώς σε αυτή συμμετέχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις που καλύπτουν όλους τους κλάδους της οικονομίας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα πραγματοποιηθούν επαρχιακές συγκεντρώσεις. Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στη Λευκωσία.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μίλησαν, εξάλλου, για "απόλυτη συνταύτιση" της προσέγγισης της κυβέρνησης με την "εκτός πλαισίου" θέση που τίθεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις, κάτι που, όπως είπαν, επιβεβαιώθηκε και στην τελευταία κοινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της πανσυνδικαλιστικής διάσκεψης, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους είπε ότι "το συνδικαλιστικό κίνημα του τόπου μας σήμερα, για ακόμα μια φορά, έχει επαναβεβαιώσει την ετοιμότητα των εργαζομένων να δώσουμε τη μάχη για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή, γιατί αυτό το οποίο ακούμε τους τελευταίους μήνες μέσα από τον διάλογο είναι μία ακόμα προσπάθεια να αλλάξει η φιλοσοφία της ΑΤΑ, να αποδομηθεί ο ρόλος και ο στόχος της ΑΤΑ, που είναι η αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των μισθών και σταδιακά να πάμε στην κατάργηση του θεσμού".

Όπως είπε, όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμφώνησαν ότι δεν μένει άλλη επιλογή από το να ενεργοποιηθεί η κοινή απόφαση για λήψη απεργιακών μέτρων. "Τα απεργιακά μέτρα θα ληφθούν στις 11 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη, με τη μορφή 3ωρης στάσης εργασίας, από η ώρα 11πμ μέχρι η ώρα 2μμ και κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας θα πραγματοποιηθούν επαρχιακές συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις".

Η κ. Χαραλάμπους πρόσθεσε ότι "αυτή η μάχη είναι μια μάχη που δίνεται για τη διατήρηση της ΑΤΑ, αλλά και για να είναι η ΑΤΑ ένα ωφέλημα το οποίο θα απολαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέσα από την επέκταση των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέσα από τον κατώτατο μισθό", αναφέροντας, επίσης, ότι "πρέπει να αγωνιστούμε να διατηρήσουμε τον θεσμό, τη φιλοσοφία του και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε τη μάχη για να έχουν ΑΤΑ όλοι οι εργαζόμενοι".

Με τη σειρά του, ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας είπε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα, συντεταγμένα και ενωμένο, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς τους εργαζόμενους για συσπείρωση και συμπόρευση σε αυτή την προσπάθεια. "Παράλληλα, καλεί τον εργοδοτικό κόσμο και ταυτόχρονα την ίδια την Κυβέρνηση να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι βασικές παράμετροι που συνθέτουν τις συλλογικές συμβάσεις τυγχάνουν σεβασμού και αξιοποίησης".

Πρόσθεσε ότι ο θεσμός της ΑΤΑ μπορεί να αποτελεί βασική συνιστώσα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων, έτσι ώστε μέσα από τη βελτίωση του κατώτατου μισθού, ενσωματώνοντας και τον θεσμό της ΑΤΑ, αλλά και επεκτείνοντας και τις συλλογικές συμβάσεις, με στόχο να καλυφθεί το σύνολο της αγοράς εργασίας "μπορούμε να δώσουμε πραγματικές ανάσες ζωής σε όλους τους εργαζόμενους.

Υπογράμμισε ότι ο αγώνας δεν αφορά μόνο τους συνδικαλιστικά οργανωμένους εργαζομένους, αλλά το σύνολο της αγοράς εργασίας, για να ρυθμιστεί με περισσότερη επάρκεια και να στηριχθεί το σύνολο των εργαζομένων.

Στην ερώτηση ποιοι τομείς της οικονομίας θα επηρεαστούν, η ΓΓ της ΠΕΟ είπε ότι θα απεργήσουν όλοι οι τομείς της οικονομίας: κατασκευαστικός τομέας, ξενοδοχειακός τομέας, ο δημόσιος, ο ημιδημόσιος, ο εκπαιδευτικός, νοσοκομεία, λιμάνια, ΜΜΜ, ΜΜΕ, σημειώνοντας ότι πάντοτε λαμβάνονται υπόψη οι ουσιώδεις υπηρεσίες και λαμβάνονται πάντα μέτρα για προσωπικό ασφάλειας.

"Είναι το πρώτο βήμα σε σχέση με μία σειρά μέτρων, μέχρις ότου πετύχουμε τον στόχο, ο οποίος είναι συλλογικός και καθολικός", πρόσθεσε με τη σειρά του ο ΓΓ της ΣΕΚ. "Αυτό είναι το πρώτο βήμα, εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει κλιμάκωση", πρόσθεσε η κ. Χαραλάμπους.

Απαντώντας τι περιθώρια θα δώσει το συνδικαλιστικό κίνημα στον Υπουργό Εργασίας, προκειμένου να κάνει ενέργειες για αναστολή των μέτρων, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι "δώσαμε αρκετές ευκαιρίες στον Υπουργό Εργασίας. Ο διάλογος έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Αν και εφόσον υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο, στο πλαίσιο αυτών που κοινά έχουμε συνυπογράψει κυβέρνησης, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ότι η ΑΤΑ πρέπει να αποδίδεται με βάση τη φιλοσοφία της, εμείς ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε".

Κληθέντες να σχολιάσουν τη θέση των εργοδοτικών οργανώσεων ότι ο διάλογος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι η λήψη μέτρων είναι καταχρηστική, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλο αυτό το διάστημα έχουν δείξει πολύ καλή θέληση και στο τραπέζι του διαλόγου έχουν δώσει ενδείξεις πού θα μπορούσαν να έχουν μία συμφωνία. "Εκείνοι που δεν υποβοήθησαν καθόλου τον διάλογο, και αυτό έχει επαναληφθεί και στη συνάντηση της Παρασκευής, είναι η εργοδοτική πλευρά", η οποία, όπως είπε, ποτέ δεν κατέθεσε τις εισηγήσεις της και θέλει μία διαδικασία ανοιχτού τέλους, όπου όλα τα ζητήματα θα είναι στο τραπέζι.

Ουσιαστικά, σημείωσε, η εργοδοτική πλευρά "θέλει εξ υπαρχής να συζητήσει τον θεσμό και να βάλει τέτοια κριτήρια απόδοσης του θεσμού, που δεν θα είναι ΑΤΑ. Αυτό ούτε αποδεκτό είναι, ούτε και εντός του πλαισίου της μεταβατικής συμφωνίας. Κι αυτό είναι και ο λόγος που και το Υπουργείο και η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητούμε. Διότι όσο αυτό δεν ξεκαθαρίζει, δίνεται η δυνατότητα στην εργοδοτική πλευρά να βάζει ζητήματα τα οποία είναι εκτός αυτών που έχουμε συνυπογράψει όλοι".

Ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι υπάρχει "απόλυτη συνταύτιση" ανάμεσα στην προσέγγιση της κυβέρνησης με την εκτός πλαισίου θέση που τίθεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις. "Αυτό δυστυχώς έχει επιβεβαιωθεί κατά τη συνάντηση της Παρασκευής και ήταν η πρόσθετη ώθηση που δόθηκε, ώστε, σήμερα, το σύνολο του συνδικαλιστικού κόσμου, των εκπροσώπων των εργαζομένων σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας να αναγκαστούμε να ενεργοποιήσουμε την απόφαση για λήψη απεργιακών μέτρων", είπε.

Πρόσθεσε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει δώσει και χρόνο και εναλλακτικές επιλογές, σε μια προσπάθεια "να είμαστε υποβοηθητικοί στην όλη διαδικασία. Δυστυχώς, την Παρασκευή επιβεβαιώθηκε ότι τόσο η εργοδοτική πλευρά, όσο και η ίδια η κυβέρνηση, βρίσκονται εκτός του πλαισίου της ουσίας και της φιλοσοφίας που διέπει τον θεσμό της ΑΤΑ. Έχουν επιλέξει, αφήνοντας εκτός τους εργαζόμενους, να δώσουν μια διαφορετική έμφαση και μια διαφορετική ερμηνεία στον θεσμό της ΑΤΑ και το συνδικαλιστικό κίνημα προτίθεται, μαζί με τους εργαζόμενους, να αντικρούσει αυτή την προσπάθεια".

Απαντώντας για τυχόν επόμενα μέτρα που θα ακολουθήσουν, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει κατάληξη, τα μέτρα θα ενταθούν και θα κλιμακωθούν. "Το ποια θα είναι αυτά, θα το δούμε στην ώρα τους και πάλι συλλογικά, όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις".

Αυτούσια η δήλωση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Παναγιώτου:

«Έκκληση για συλλογική υπευθυνότητα - Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ΑΤΑ.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένει αφοσιωμένο στη μεσολαβητική διαδικασία για τη διαμόρφωση συγκλίσεων και για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το μέλλον της ΑΤΑ, η οποία προϋποθέτει την εποικοδομητική συμβολή των κοινωνικών εταίρων.

Παρά τις δυσκολίες και παρά τις διαφωνίες, η εντατική προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας πρέπει να συνεχιστεί και η λήψη απεργιακών μέτρων πρέπει να αποφευχθεί, για τη διαφύλαξη της εργασιακής ειρήνης και την επιβεβαίωση της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιούνται επαφές και προγραμματίζονται συναντήσεις στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου με τις δύο πλευρές, που αναμένεται να επιδείξουν συλλογική υπευθυνότητα για τη διασφάλιση της ομαλότητας και της σταθερότητας στην αγορά εργασίας».