Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ισοπεδώθηκαν χωριά - «Μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές - Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο»

Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν

Οι Αφγανοί αξιωματούχοι δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε απομονωμένες, ορεινές περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν, όπου πολλά σπίτια από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν, και να δηλώνουν ότι οι ζημιές στην Κουνάρ είναι «πολύ μεγάλες».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία αυτή, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα.

«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Ιγιάζ Ουλχάκ Γιάαντ, αξιωματούχος της περιοχής Νουργκάλ στην επαρχία Κουνάρ. «Ηταν τρομακτικό, τα παιδιά και οι γυναίκες ούρλιαζαν», πρόσθεσε.

«Μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Γης»

Ο Δρ. Brian Baptie, σεισμολόγος του British Geological Survey, εξηγεί ότι η περιοχή βρίσκεται πάνω σε ένα από τα πιο ενεργά τεκτονικά όρια του πλανήτη, εκεί όπου συγκρούονται οι πλάκες της Ινδίας και της Ευρασίας. Η τεράστια αυτή δύναμη όχι μόνο διαμόρφωσε τα Ιμαλάια και το Θιβετιανό Οροπέδιο, αλλά ευθύνεται και για μια μακρά ιστορία σεισμικών τραγωδιών στο Αφγανιστάν.

«Η δύναμη πίσω από αυτόν τον τελευταίο σεισμό είναι η ίδια που οδήγησε στον σχηματισμό των Ιμαλαΐων, του Καρακορούμ και του Θιβετιανού Οροπεδίου – η σύγκρουση της ινδικής και της ευρασιατικής πλάκας.

Με την Ινδία να κινείται προς την Ευρασία με ταχύτητα περίπου 45 χιλιοστά τον χρόνο, αυτή η ζώνη σύγκρουσης είναι μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Γης – ευθύνεται για περίπου το 15% της συνολικής σεισμικής ενέργειας που εκλύεται κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Πρόκειται για μια περιοχή με πολύ υψηλό σεισμικό κίνδυνο, με συχνή σεισμική δραστηριότητα που κατανέμεται σε σύνθετα συστήματα ρηγμάτων σε μια εκτεταμένη περιοχή.

Λόγω της γεωγραφικής του θέσης, το Αφγανιστάν έχει γνωρίσει μια ιστορία καταστροφικών σεισμών – με πολλούς από τους μεγαλύτερους να σημειώνονται στην περιοχή του Ινδοκούς, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, όπου έχουν καταγραφεί 12 σεισμοί μεγέθους άνω των 7 Ρίχτερ από το 1900.

Άλλες περιοχές του Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων της ανατολής και της νοτιοανατολής, επίσης βιώνουν πολυάριθμους σεισμούς.

Αυτή η κλίμακα σεισμικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την πιθανότητα πολλαπλών φυσικών κινδύνων και την ποιότητα των κατασκευών στην περιοχή, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών σε τέτοια γεγονότα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τον σεισμό μεγέθους 6,0 στη νοτιοανατολική περιοχή του Αφγανιστάν το 2022, που σκότωσε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους και προκάλεσε κατολισθήσεις· το 2023, μια σειρά από τέσσερις ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 6,3 στην επαρχία Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, που σκότωσαν περίπου 1.500 ανθρώπους· και το 2005, έναν σεισμό μεγέθους 7,6 κοντά στη Μουζαφαραμπάντ στο Κασμίρ, που σκότωσε τουλάχιστον 76.000 ανθρώπους».

