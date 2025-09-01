Συγκλονιστικό video: Παίκτης ποδοσφαίρου σώζει οδηγό λίγο πριν πάρει φωτιά το αυτοκίνητό του

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το New York Post, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) στη λεωφόρο 9W, στο Fort Montgomery, στο βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ηλεκτρικό στύλο, προκαλώντας ισχυρές σπίθες, που στη συνέχεια οδήγησαν σε φωτιά.





Ο Larry Pickett Jr., δευτεροετής παίκτης της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου Army Black Knights, έτυχε να βρισκόταν στο σημείο μαζί με την οικογένειά του. Μόλις είδε το τροχαίο, χωρίς δεύτερη σκέψη, έτρεξε προς το αυτοκίνητο, αγνοώντας τους κινδύνους και τράβηξε έξω τον οδηγό, ο οποίος παρέμενε εγκλωβισμένος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε ολοκληρωτικά στις φλόγες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο καθοριστική την άμεση επέμβασή του 20χρονου, καθώς ο οδηγός θα μπορούσε να είχε καεί ζωντανός.



Ο πατέρας του, Larry Pickett Sr., ανάρτησε το βίντεο της διάσωσης στο facebook, ενώ παράλληλα σχολίασε συγκινημένος: «Δεν υπήρξε καμία συζήτηση. Ο γιος μου απλά έσπευσε να βοηθήσει. Είναι απλά εκπληκτικό να τον βλέπεις σε δράση. Και δεν είναι έκπληξη, γιατί τον έχουμε δει όλη του τη ζωή να κάνει εκπληκτικά πράγματα».







Σε άλλη ανάρτησή του, πρόσθεσε: «Ευχαριστώ τον Ιησού που αυτός ο άνδρας θα ζήσει για να δει μία άλλη μέρα! Είμαι τόσο ευγνώμων στον γιο μου LJ που του έσωσε τη ζωή! Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια επίδειξη ηγετικών ικανοτήτων. Είναι μια απόδειξη του χαρακτήρα που του χτίζει το West Point — η ετοιμότητα να μπει στη γραμμή του πυρός, όχι μόνο για τη χώρα του, αλλά για όποιον το χρειάζεται», έγραψε.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr