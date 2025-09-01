Ecommbx
Επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου ανηλίκων στην Ιταλία - Πατέρας επιτέθηκε σε 13χρονο και του έσπασε το πόδι
Επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου ανηλίκων στην Ιταλία - Πατέρας επιτέθηκε σε 13χρονο και του έσπασε το πόδι

 01.09.2025 - 23:58
Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (31/8) σε τουρνουά ποδοσφαίρου για ομάδες κάτω των 14 ετών, το οποίο διοργανώνεται στο Τορίνο.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων Carmagnola και Volpiano Pianese, μετά το τέλος του παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε με νίκη 1-0 για την ομάδα της Carmagnola, η κατάσταση εκτροχιάστηκε. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ένας ποδοσφαιριστής της Carmagnola ξεκίνησε να πανηγυρίζει, γεγονός που εξόργισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Αυτό οδήγησε σε μια σύγκρουση μεταξύ των δύο 13χρονων παιδιών, με διευθυντές και προπονητές να προσπαθούν να τα χωρίσουν.

Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου όταν ο πατέρας του παίκτη της Carmagnola, μπήκε στο γήπεδο και επιτέθηκε στον αντίπαλο τερματοφύλακα, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές. Ο τερματοφύλακας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Μαρτίνι του Τορίνο. Εκεί διαγνώστηκε με κάταγμα στο αστράγαλο και σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο.

Ο προπονητής της ομάδας Volpiano Pianese, Αντρέα Μιρασόλα, καταδίκασε το περιστατικό και ζήτησε την επέμβαση της δικαιοσύνης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ταυτοποίησαν τον πατέρα που πραγματοποίησε την επίθεση.

Ο πρόεδρος του Carmagnola, Αλέσιο Ρούσο, ανέφερε: «Αισθανόμαστε την υποχρέωση να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας συγγνώμες στο νεαρό θύμα της επίθεσης και στην οικογένειά του, σε ολόκληρη την αθλητική κοινότητα που εμπλέκεται, στους θεατές, στα παιδιά και στις οικογένειες που παρακολούθησαν με αποτροπιασμό το περιστατικό».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σήμερα (1/09) στην εκπομπή «Επίκαιρα» του Plus TV, στην οποία απάντησε σε σωρεία θεμάτων επικαιρότητας που ταλανίζουν την κοινωνία.

