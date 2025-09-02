Τραγικός θάνατος για 45χρονη Ρωσίδα ανήμερα των γενεθλίων της: Έπεσε από 88 μέτρα μπροστά στα μάτια του γιου της ενώ έβγαζε selfie

H τραγωδία εκτυλίχθηκε ανήμερα των γενεθλίων της 45χρονης γυναίκας στο Παβλόφσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία.

Η 45χρονη, η οποία ήταν φανατική οπαδός των extreme sports, «γλίστρησε και έπεσε» από ύψος 88 μέτρων από τον εγκαταλελειμμένο πύργο από τον οποίο νωρίτερα είχε κάνει ένα θεαματικό άλμα με σχοινί για να γιορτάσει τα γενέθλιά της.

Σύμφωνα με το κανάλι Zvezda, η 45χρονη μετά το άλμα «ανέβηκε ξανά στον πύργο χωρίς σχοινιά ασφαλείας, γλίστρησε και έπεσε»





Η εταιρεία 23block, που διαχειρίζεται τη δημοφιλή στη Ρωσία εγκατάσταση για το bungee jumping, σε δήλωσή της ανέφερε: «Σε τραγικές συνθήκες, η έμπειρη άλτρια και μητέρα δύο παιδιών Λίζα έχει πεθάνει. Η Ελιζαβέτα Γκούσκινα, μαζί με τον γιο της Νικίτα, ήταν μέλος της αθλητικής μας ομάδας. Τώρα όλη η ομάδα θρηνεί για την απώλειά της. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τραγωδία για εμάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε ήδη εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο της γυναίκας με στόχο «να διακριβωθεί εάν οι διοργανωτές συμμορφώθηκαν με το νόμο κατά την παροχή των υπηρεσιών τους».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα