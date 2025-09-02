Ecommbx
Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο στην Ελλάδα - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος
Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο στην Ελλάδα - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος

 02.09.2025 - 11:11
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 21χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, τα ξημερώματα στην Εύβοια.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα στον δρόμο Ψαχνών – Πολιτικών, στο ύψος του εργοστασίου «Παλίρροια», στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο άτυχος 21χρονος και άλλο ένα άτομο 35 ετών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα.

Ο 35χρονος συνεπιβάτης της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Χαλκίδας.

Τον ιδεολογικό προσανατολισμό της κυβέρνησης σκιαγράφησε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε αποκλειστική συνέντευξη στην τηλεόραση Plus και τον Μανώλη Καλαντζή. Κάνει λόγο για μια «κεντροδεξιά κυβέρνηση με κοινωνικό φιλελευθερισμό».

