Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο στην Ελλάδα - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα στον δρόμο Ψαχνών – Πολιτικών, στο ύψος του εργοστασίου «Παλίρροια», στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο άτυχος 21χρονος και άλλο ένα άτομο 35 ετών.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα.
Ο 35χρονος συνεπιβάτης της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο των Αθηνών.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Χαλκίδας.
