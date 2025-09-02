ΠτΔ: Αυτός είναι ο ιδεολογικός προσανατολισμός της Κυβέρνησης – Το FBI, η διαφθορά και το πρόγραμμα διακυβέρνησης

Μεταξύ άλλων τόνισε τη μηδενική ανοχή στη διαφθορά και εξηγεί τη σημασία της συνεργασίας με το FBI.

Υλοποίηση προγράμματος διακυβέρνησης

Στα 2,5 χρόνια διακυβέρνησης έχει υλοποιηθεί περισσότερο από το 50% του προεκλογικού προγράμματος, και επιπλέον έχουν υλοποιηθεί πολλά που δεν περιλαμβάνονταν στο προεκλογικό πρόγραμμα. Αυτό ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξη στην τηλεόραση Plus.

Και συνέχισε: «Μια καινοτομία που έκανε αυτή η διακυβέρνηση, μια μεταρρύθμιση η οποία φέρνει αποτελέσματα, ήταν η σύσταση της Γραμματείας Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου, ακριβώς για να γνωρίζουμε, να είναι δημόσια αναρτημένο, να είμαστε εκεί, να λογοδοτούμε καθημερινά στον κόσμο, για το τι είπαμε και το τι κάνουμε. Την ίδια στιγμή δεν είμαι δογματικός, μπορεί να είπα κάτι στην προεκλογική εκστρατεία, να είναι στο προεκλογικό πρόγραμμα, αλλά αυτή τη στιγμή να βλέπω ότι μπορεί να υλοποιηθεί καλύτερα ή πρέπει να αλλάξει κάτι. Με εντιμότητα ενώπιον του κυπριακού λαού.

Δεύτερη καινοτομία, πολύ σημαντική: Αρχές του χρόνου, 29 Ιανουαρίου, βγαίνω δημόσια ενώπιον του κυπριακού λαού και λέω τι θα κάνω τη χρονιά που έρχεται. Δηλαδή εκθέτω τον εαυτό μου στην κριτική, τη λογοδοσία, λέγοντας στον κόσμο τι θα κάνω για να με παρακολουθεί. Επομένως, δεν φοβάμαι να πούμε τι θα κάνουμε. Το προεκλογικό μου πρόγραμμα είναι στο γραφείο μου καθημερινά, κάθε βδομάδα, κάθε Παρασκευή βλέπω τι κάναμε προς την κατεύθυνση υλοποίησης, έχει υλοποιηθεί περισσότερο από 50% και χαίρομαι γιατί τα αποτελέσματα των πολιτικών μας άρχισαν και φαίνονται.

«Κεντροδεξιά κυβέρνηση, με ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό»

«Σε μια περίοδο έντονης τοξικότητας, απαξίωσης των θεσμών, ακούω συχνά και το αντιλαμβάνομαι στο διεθνές επίπεδο, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες, η δική μας διακυβέρνηση έχει ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό» δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τονίζει ότι αυτός ο ξεκάθαρος ιδεολογικός προσανατολισμός καθορίζει και τις πολιτικές που υλοποιούμε, και τις πολιτικές που ακολουθούμε. «Είμαστε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, που υλοποιεί ένα προεκλογικό πρόγραμμα στη βάση του κοινωνικού φιλελευθερισμού, δηλαδή, ελεύθερη οικονομία, είμαστε μια από τις κυβερνήσεις που τολμώ να πω, είμαστε υπέρ των επιχειρήσεων, δεν ποινικοποιούμε το κέρδος των επιχειρήσεων, αλλά με κοινωνικό πρόσημο. Γιατί όταν έχω μια ισχυρή οικονομία, μπορώ να έχω και μια στοχευμένη κοινωνική πολιτική».

Στη συνέντευξη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις επιδόσεις της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης οι οποίες, όπως είπε, μάς επιτρέπουν να έχουμε και μια στοχευμένη κοινωνική πολιτική.

«Και κλείνω λέγοντας ότι όλα αυτά αντικατοπτρίζουν και την ιδεολογία της κυβέρνησης. Έχουμε ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό και αυτή την περίοδο σύγχυσης γιατί ξέρετε ακούω πάρα πολλά. Ακούω τοποθέτηση τη μια μέρα η οποία ακολουθεί την επόμενη μια άλλη προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στη δική μας περίπτωση, η δική μας κυβέρνηση, σε μια περίοδο τοξικότητας, σύγχυσης, έχουμε καθαρό προσανατολισμό και πάνω απ' όλα είναι η Κύπρος».

Επαναλαμβάνω είμαστε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, έχουμε σαφείς διαφορές με το ΑΚΕΛ, θέλω να το πω, είναι απόλυτα σεβαστό, έχουμε μια εντελώς διαφορετική ιδεολογία και στην εξωτερική πολιτική και στην οικονομία, έχουμε τον κοινωνικό φιλελευθερισμό που είναι το κοινωνικό πρόσημο της κυβέρνησης, και ναι, αυτή η κυβέρνηση θεωρώ ότι εκπροσωπεί την πλειοψηφία του κυπριακού λαού, τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, τη ΔΗΠΑ, την ΕΔΕΚ, με το Κίνημα Οικολόγων σε πολλά θέματα. Αλλά επαναλαμβάνω, ξεκίνησα την τοποθέτησή μου γιατί το θέμα της οικονομίας είναι για εμάς σημαντικό, είναι σημαντικό διότι μας επιτρέπει να έχουμε μια στοχευμένη κοινωνική πολιτική».

Ηλεκτρική διασύνδεση- τερματικό στο Βασιλικό- Μηδενική ανοχή

«Και στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και στο θέμα του Βασιλικού, προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα και γενικά τα μεγάλα έργα, εάν υπάρχει οποιαδήποτε σκιά, σε σχέση με διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και ενέργειες που έγιναν, αυτό το θέμα να ξεκαθαρίσει. Σας είπα προηγουμένως, και θέλω να το επαναλάβω, όσο καιρό είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κάνω λάθη που θα επιτρέψουν την κριτική σε όλα τα θέματα εκτός από θέματα διαφάνειας και διαφθοράς. Μηδενική ανοχή στη διαφθορά.

Θέλω να σας πω ότι όταν ο κυπριακός λαός αποφασίσει ότι δεν θα είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας για εμένα το πιο σημαντικό είναι να φύγω όπως ήρθα, καθαρά χέρια. Δεν επιτρέψω, επαναλαμβάνω, με ενέργειές μου, με παραλείψεις μου, με την κάλυψη του οποιουδήποτε, στα θέματα της διαφθοράς. Θα πω τα πράγματα ως έχουν και μπορεί να ενοχλήσουν: Ένα πράγμα που επηρέασε ή ενίσχυσε την κριτική από κάποιους εναντίον μου, ήταν η απόφασή μου για να έρθει το FBI στην Κύπρο.

Ενόχλησε και κάποιοι ανησύχησαν τόσο πολύ που πήγαν στους Αμερικανούς να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, νομιζόμενοι ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα με ενημέρωνε για αυτές τις συζητήσεις. Τους ενόχλησε γιατί θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να συνεχίζουν χωρίς να υπάρχει ένας αυστηρός έλεγχος ή χωρίς να υπάρχει αυτή η αμερικανική ενίσχυση. Και δεν είναι θέμα αδυναμίας του κράτους μας, γιατί βλέπω και σε αυτό σχόλια. Φώναξε τους Αμερικανούς, όποτε έχει θέματα φώναξε τους Αμερικανούς. Σαφώς έχουν πιο πολλή εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη πόσες περιπτώσεις διαχειρίζονται, και ξέρετε η κάθοδος του FBI ήταν πολύ σημαντική για εμάς.

Ήρθαν εδώ με επτά συγκεκριμένες συστάσεις που αρχίσαμε και υλοποιούμε, και φέρνουν αποτελέσματα. Ξέρετε, μια από τις συστάσεις, οι οποίες συζητούντο και προηγουμένως, και θέλω να το πω, και στη Νομική Υπηρεσία, και στη ΜΟΚΑΣ, ήταν να δημιουργήσουμε αυτές τις ομάδες κρούσης, τα Task Force, για να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα στην Κύπρο. Διαχειριζόμασταν μια σοβαρή υπόθεση εγκλήματος και δεν αγγίζαμε την οικονομική διάσταση, πώς γίνεται κάποιος συμπατριώτης μας να οδηγεί ένα αυτοκίνητο αξίας 100 χιλιάδων ευρώ αλλά να δηλώνει μηνιαίο μισθό 1,000 ευρώ. Αυτά ποτέ δεν τα ταυτίζαμε, δεν είχαμε αυτό το Task Force, το οποίο επαναλαμβάνω, το έβλεπαν και οι κυπριακές Αρχές ότι χρειαζόταν. Άρα η βοήθεια των Αμερικανών ήταν σημαντική. Προχωρούμε και με αλλαγή σε συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος, θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο τις επόμενες δύο εβδομάδες έτσι ώστε να δώσουμε ακόμη περισσότερη εξουσία στις ανακριτικές Αρχές και όταν λέω ανακριτικές Αρχές είναι η Αστυνομία, η ΜΟΚΑΣ, ο Έφορος Φορολογίας, το Τελωνείο, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πλέον υπάρχει ομάδα, υπάρχει Task Force, η οποία φέρνει αποτελέσματα.