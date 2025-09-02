Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενέργειες Λευκωσίας για απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ

 02.09.2025 - 08:45
Ενέργειες Λευκωσίας για απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ

Η Λευκωσία απευθύνθηκε προς το Αμερικανικό Πεντάγωνο για την απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού για ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος" την προηγούμενη εβδομάδα η Κυπριακή Δημοκρατία απευθύνθηκε με ρηματική διακοίνωση προς τις ΗΠΑ ζητώντας συγκεκριμένα οπλικά συστήματα τα οποία ενδιαφέρουν την Κύπρο.

Τα οπλικά συστήματα περιλαμβάνονται σε πλεονάζοντα αποθέματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τις προθέσεις της Λευκωσίας για ενίσχυση της κυπριακής αμυντικής θωράκισης με αμυντικό στρατιωτικό εξοπλισμό το αποκάλυψε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Plus Channel.

Όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, το κυπριακό ενδιαφέρον είναι στην βάση της λίστας που είχε κοινοποιηθεί προς την Κύπρο και περιλαμβάνει συγκεκριμένο διαθέσιμο υλικό.

Σε περίπτωση θετική απάντησης από τους Αμερικάνους, θα σταλούν ειδικοί από την Κύπρο για να δουν από κοντά τα οπλικά συστήματα που η κυπριακή πλευρά θέλει να αποκτήσει.

Πηγή: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ/news.rik.cy

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

