Ενέργειες Λευκωσίας για απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ

Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος" την προηγούμενη εβδομάδα η Κυπριακή Δημοκρατία απευθύνθηκε με ρηματική διακοίνωση προς τις ΗΠΑ ζητώντας συγκεκριμένα οπλικά συστήματα τα οποία ενδιαφέρουν την Κύπρο.

Τα οπλικά συστήματα περιλαμβάνονται σε πλεονάζοντα αποθέματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τις προθέσεις της Λευκωσίας για ενίσχυση της κυπριακής αμυντικής θωράκισης με αμυντικό στρατιωτικό εξοπλισμό το αποκάλυψε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Plus Channel.

Όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, το κυπριακό ενδιαφέρον είναι στην βάση της λίστας που είχε κοινοποιηθεί προς την Κύπρο και περιλαμβάνει συγκεκριμένο διαθέσιμο υλικό.

Σε περίπτωση θετική απάντησης από τους Αμερικάνους, θα σταλούν ειδικοί από την Κύπρο για να δουν από κοντά τα οπλικά συστήματα που η κυπριακή πλευρά θέλει να αποκτήσει.

Πηγή: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ/news.rik.cy