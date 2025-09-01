ΠτΔ: «Όσο είμαι Πρόεδρος, δεν θα δεχτώ οποιαδήποτε κριτική για την εντιμότητα και τη διαφάνεια»- Τι δήλωσε για τον ανασχηματισμό, την τοξικότητα και τις εκλογές

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προεκλογική περίοδο και τις Βουλευτικές εκλογές του 2026, την εσωτερική διακυβέρνηση, το ιδεολογικό προφίλ της κυβέρνησης, τη φορολογική μεταρρύθμιση, την θέση του για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καθώς και για τον πόλεμο στην Γάζα.

Καταρχάς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην προεκλογική περίοδο η οποία, όπως τόνισε, «ξεκίνησε πριν καν αναλάβω τα καθήκοντά μου». Την ίδια στιγμή, σχετικά με την εκλογή του στην Προεδρία, σημείωσε πως πρόκειται για «μία εκλογή που προέκυψε χωρίς την στήριξη των δυο μεγάλων κομμάτων. Η δική μου εκλογή έχει δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον».

Ερωτηθείς για το πως διαφέρει η Κυβέρνηση από την ιδεολογική τοποθέτηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, που δηλώνει κεντροδεξιό κόμμα, ο Πρόεδρος απάντησε το εξής:

«Δεν διαφέρουμε σε τίποτα και αυτή η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στον ΔΗΣΥ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει η οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση από αυτά που λέει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Συμμετέχω με δική μου επιλογή στο Ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα», τονίζοντας παράλληλα ότι «σε μία περίοδο έντονης τοξικότητας και απαξίωσης των θεσμών, η δική μας διακυβέρνηση έχει ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό. Είμαστε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση».

Σχετικά με τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως «αυτό που δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι είναι ότι τον Μάιο έχουμε Βουλευτικές εκλογές και όχι Προεδρικές. Δεν κρίνεται η Κυβέρνηση, αλλά τα κοινοβουλευτικά κόμματα».

Σε απάντηση του στις επικρίσεις και στην κριτική που δέχεται, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι ο μονός τρόπος να μην κάνει λάθη είναι να μην κάνει τίποτα.

«Όσο καιρό θα είμαι Πρόεδρος, δεν θα δεχτώ οποιαδήποτε κριτική που να αφορά την εντιμότητα και τη διαφάνεια. Στο θέμα της εντιμότητάς, της διαφάνειας και της καταπολέμησης διαφθοράς δεν πρόκειται να υπάρξει οτιδήποτε που να επιτρέψει στον οποιοδήποτε να μου κάνει κριτική», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, μίλησε και για την σύνταξη την οποία μοίρασε σε έξι ιδρύματα, εξηγώντας τους λόγους που το είχε δημοσιεύσει.

«Μου έκαναν κριτική γιατί δημοσιοποίησα ότι η σύνταξη που παίρνω στα 18 χρονιά που εργάστηκα στο διπλωματικό σώμα. Αυτό το έκανα γιατί πήγαινα στον κόσμο και μου έλεγαν ότι παίρνω 3 και 4 συντάξεις. αυτό μετέφεραν κάποιοι στην κοινωνία. Έκρινα ότι πρέπει να μάθουν όλοι πόση είναι η σύνταξη μου για τα 18 χρόνια που εργάστηκα. Κάνεις δεν γνωρίζει τι έκανα πριν με τη σύνταξη αυτή ή αν τα χρήματα πήγαιναν σε φιλανθρωπίες», είπε συγκεκριμένα.

Επιπρόσθετα, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι υπάρχει έντονη παραπληροφόρησή.

«Αυτό που γίνεται δεν επιφέρει πολιτικά οφέλη στα κόμματα που ασκούν κριτική. Μπορεί να επιφέρει πολιτικό κόστος σε εμένα, αλλά ενισχύει την τοξικότητα και αυτούς που παρουσιάζονται αντισυμβατικοί και εκτός συστήματος. η κριτική πρέπει να γίνεται και την λαμβάνω υπόψιν. ο μηδενισμός και η πλήρης απαξίωση δεν βοηθά τα κόμματα που ασκούν τέτοια προσέγγιση», εξήγησε.

Σε ερώτηση για όσα τον ενοχλούν σε ανθρώπινο επίπεδο, ο ΠτΔ απάντησε «αρκετά πράγματα που ακούω και βλέπω. Όμως ως Προέδρος πρέπει να δεχτώ οτιδήποτε. Έχω κάνει αρκετά αντισώματα ώστε να μην ασχολούμαι»

«Έχουμε ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό σε αυτή την περίοδο σύγχυσης. πάνω από όλα είναι η Κύπρος. Έχω ανοικτούς διαύλους με οποίον επιθυμεί να έχει επικοινωνία μαζί μου, πιστεύω στον διάλογο . Στο τέλος της ημέρας είμαι υπόλογος μόνο στον κυπριακό λαό», είπε, μεταξύ άλλων.

Αναφορικά με τον ανασχηματισμό, σημείωσε ότι «όταν νιώθω την ανάγκη να κάνω ανασχηματισμό, θα τον ανακοινώσω».

«Με κανέναν απολύτως δεν έχω συζητήσει για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Χαμογελούσα όταν διάβαζα ότι δεν βρισκω υπουργούς», επεσήμανε.

Όσο αφορά την φορολογική μεταρρύθμιση, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε να προχώρησε με μια μεταρρύθμιση που αντικατοπτρίζει το στίγμα της κυβέρνησης.

Για την θέση του για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε χαρακτηριστικά πως βλέπει «να κάνουν διαδηλώσεις για τη Γάζα και όχι για την Ρωσική εισβολή ή την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Τίποτα διαφορετικό αυτό που γίνεται στην Ουκρανία από αυτό που έγινε στην Κύπρο πριν από 51 χρόνια».

Επιπρόσθετα, δήλωσε πως είναι θετικό ότι υπάρχει πρωτοβουλία από την Αμερική.

«Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει αποτέλεσμά με το ουκρανικό. Ένα από τα θέματα που δεν συζητήθηκε καθόλου, είναι τι θα γίνουν οι κατεχόμενες περιοχές από τη Ρωσία, Δεν νομίζω ότι ο Ουκρανός Προέδρος θα νομιμοποιήσει τις κατεχόμενες περιοχές. Η δική μου παρέμβαση ήταν ότι πρέπει να στηρίξουμε τον ουκρανό Πρόεδρο, διότι αν νομιμοποιήσουμε τη νομιμοποίηση των κατεχομένων περιοχών, ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας», τόνισε.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος μίλησε και για τον πόλεμο στη Γάζα, τονίζοντας ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

«Μετά από 17 χρόνια έγινε άρση ναυτικού αποκλεισμού για πλοία που έφευγαν από την Κύπρο. Η κριτική που έγινε, εξυπηρετούσε άλλες σκοπιμότητες. Το Ισραήλ έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία», είπε καταληκτικά.

