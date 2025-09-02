Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠλένετε τα ρούχα σας λάθος! Ειδικός αποκαλύπτει γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μαλακτικό
ΥΓΕΙΑ

Πλένετε τα ρούχα σας λάθος! Ειδικός αποκαλύπτει γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μαλακτικό

 02.09.2025 - 11:34
Πλένετε τα ρούχα σας λάθος! Ειδικός αποκαλύπτει γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μαλακτικό

Το πλύσιμο των ρούχων είναι μια αγγαρεία που πολλοί αποφεύγουν — και φαίνεται ότι οι περισσότεροι από εμάς το κάναμε λάθος για χρόνια.

Ειδικός από την εταιρεία Which? αποκάλυψε γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μαλακτικό ρούχων. Αντί να κάνει τα ρούχα πιο απαλά, η Rebecca Jakeman, ανώτερη ερευνήτρια και συγγραφέας στην Which?, προειδοποιεί ότι αυτό το υγρό μπορεί στην πραγματικότητα να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα.

«Δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ μαλακτικό», εξηγεί η κ. Jakeman. «Αφήνει υπολείμματα στα υφάσματα που συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό όχι μόνο δυσκολεύει το απορρυπαντικό να διεισδύσει και να καθαρίσει τα ρούχα, αλλά μειώνει και την απορροφητικότητα των πετσετών. Επιπλέον, το μαλακτικό μπορεί να ερεθίσει το ευαίσθητο δέρμα».

Το πρόβλημα με το υπερβολικό απορρυπαντικό
Στη νέα της στήλη συμβουλών, η κ. Jakeman επισημαίνει επίσης ότι πιθανώς χρησιμοποιούμε πολύ απορρυπαντικό. «Μπορεί να φαίνεται αμελητέο να ρίχνουμε λίγη παραπάνω ποσότητα, αλλά μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για τα αγαπημένα σας ρούχα», αναφέρει.

«Αν και οι λεκέδες μπορεί να αφαιρεθούν αποτελεσματικά, μεγάλα υπολείμματα απορρυπαντικού παραμένουν στα ρούχα μετά τον κύκλο ξεπλύματος».

Σε ανοιχτόχρωμα ρούχα το πρόβλημα είναι μικρό, αλλά στα σκουρόχρωμα τα υπολείμματα του απορρυπαντικού γίνονται εμφανή — είτε με μικρές κηλίδες σκόνης είτε με σημάδια υγρού απορρυπαντικού. «Δεν είναι όμορφη εικόνα», σχολιάζει με χιούμορ η ειδικός.

Επιπλέον, ορισμένα απορρυπαντικά μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς στο δέρμα, ειδικά αν αυτό είναι ευαίσθητο στις χημικές ουσίες που περιέχουν.

Πόσο απορρυπαντικό χρειάζεστε πραγματικά;
Σύμφωνα με την κ. Jakeman, για μικρά φορτία χρειάζεστε περίπου μία κουταλιά της σούπας, ενώ για μεγαλύτερα δύο κουταλιές. «Το εγχειρίδιο της πλυντηριακής σας συσκευής θα σας πει πόσο απορρυπαντικό πρέπει να χρησιμοποιείτε ανά πρόγραμμα», προσθέτει. «Θα χρησιμοποιήσετε περισσότερη ποσότητα για πλήρες φορτίο και λιγότερη για μισό φορτίο, για παράδειγμα».

Παρά την τάση να «πέφτουμε στα μάτια μας» όταν μετράμε το απορρυπαντικό, η κ. Jakeman τονίζει ότι δεν είναι καλή ιδέα. «Μετρήστε πάντα την ποσότητα που χρησιμοποιείτε. Οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε λάθος όταν βασιζόμαστε στην τύχη και τελικά χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο απορρυπαντικό από ό,τι χρειάζεται».

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταδίωξη στην Πάφο: Όχημα ακολούθησε τρελή πορεία - Περιπολικό που ακολουθούσε χτύπησε σε ανάχωμα - Χειροπέδες σε 32χρονο
Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι στην επαρχία Λευκωσίας για τέσσερις μέρες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ένα γνωστό ταβερνάκι στη Λεμεσό «κατεβάζει ρολά» μετά από εννέα χρόνια - «Κάθε τέλος φέρνει και μια νέα αρχή»
Τραγικός θάνατος για 45χρονη Ρωσίδα ανήμερα των γενεθλίων της: Έπεσε από 88 μέτρα μπροστά στα μάτια του γιου της ενώ έβγαζε selfie
Συγκινητικό Βίντεο: Δάκρυα χαράς στο Μακάρειο - Η Κυριακή χτύπησε το καμπανάκι της νίκης
Γιώργος Μαζωνάκης στο Instagram: «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο στην Ελλάδα - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος

 02.09.2025 - 11:11
Επόμενο άρθρο

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο - Βίντεο

 02.09.2025 - 11:53
ΠτΔ: Αυτός είναι ο ιδεολογικός προσανατολισμός της Κυβέρνησης – Το FBI, η διαφθορά και το πρόγραμμα διακυβέρνησης

ΠτΔ: Αυτός είναι ο ιδεολογικός προσανατολισμός της Κυβέρνησης – Το FBI, η διαφθορά και το πρόγραμμα διακυβέρνησης

Τον ιδεολογικό προσανατολισμό της κυβέρνησης σκιαγράφησε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε αποκλειστική συνέντευξη στην τηλεόραση Plus και τον Μανώλη Καλαντζή. Κάνει λόγο για μια «κεντροδεξιά κυβέρνηση με κοινωνικό φιλελευθερισμό».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Αυτός είναι ο ιδεολογικός προσανατολισμός της Κυβέρνησης – Το FBI, η διαφθορά και το πρόγραμμα διακυβέρνησης

ΠτΔ: Αυτός είναι ο ιδεολογικός προσανατολισμός της Κυβέρνησης – Το FBI, η διαφθορά και το πρόγραμμα διακυβέρνησης

  •  02.09.2025 - 11:12
Έρχιουρμαν: «Η λύση δύο κρατών σημαίνει απώλεια όλων των δικαιωμάτων των Τ/κ»

Έρχιουρμαν: «Η λύση δύο κρατών σημαίνει απώλεια όλων των δικαιωμάτων των Τ/κ»

  •  02.09.2025 - 10:50
Σοκάρει πατέρας: Θέλησε να παραδώσει το παιδί του στην Επίτροπο Μιχαηλίδου – «Δεν μπορώ να το φροντίσω» - Τι συνέβη

Σοκάρει πατέρας: Θέλησε να παραδώσει το παιδί του στην Επίτροπο Μιχαηλίδου – «Δεν μπορώ να το φροντίσω» - Τι συνέβη

  •  02.09.2025 - 12:00
Τρόμος στη Λεμεσό: Άνδρας μπούκαρε σε οικία με μαχαίρι - Επιτέθηκε σε 57χρονο και τον «έστειλε» στο νοσοκομείο

Τρόμος στη Λεμεσό: Άνδρας μπούκαρε σε οικία με μαχαίρι - Επιτέθηκε σε 57χρονο και τον «έστειλε» στο νοσοκομείο

  •  02.09.2025 - 10:05
Με αεροπλάνο ο ΠτΔ για τον αγώνα της Πάφου FC; «Το υποβρύχιο εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμο» - Δείτε βίντεο

Με αεροπλάνο ο ΠτΔ για τον αγώνα της Πάφου FC; «Το υποβρύχιο εκείνη την ημέρα δεν ήταν διαθέσιμο» - Δείτε βίντεο

  •  02.09.2025 - 09:29
Προς τις Βουλευτικές Εκλογές 2026: Επανεκκίνηση στο κέντρο και οι ζυμώσεις για ένα νέο πολιτικό χάρτη

Προς τις Βουλευτικές Εκλογές 2026: Επανεκκίνηση στο κέντρο και οι ζυμώσεις για ένα νέο πολιτικό χάρτη

  •  02.09.2025 - 06:28
Έξαρση κρούσματων κορωνοϊού: Ποιοι εμφανίζουν έντονα συμπτώματα - Πότε θα μειωθούν

Έξαρση κρούσματων κορωνοϊού: Ποιοι εμφανίζουν έντονα συμπτώματα - Πότε θα μειωθούν

  •  02.09.2025 - 06:24
Ένα γνωστό ταβερνάκι στη Λεμεσό «κατεβάζει ρολά» μετά από εννέα χρόνια - «Κάθε τέλος φέρνει και μια νέα αρχή»

Ένα γνωστό ταβερνάκι στη Λεμεσό «κατεβάζει ρολά» μετά από εννέα χρόνια - «Κάθε τέλος φέρνει και μια νέα αρχή»

  •  02.09.2025 - 09:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα