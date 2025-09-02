Βίντεο - Υπόθεση κακοποίησης βρέφους στη Λεμεσό: Οργή μητέρας για «πλήρη αδιαφορία» από τις Αρχές - «Θα φτάσουμε μέχρι τέλους»

Η μητέρα τόνισε ότι το βρέφος εξακολουθεί να ξυπνά μέσα στη νύχτα «σπαράζοντας», παρουσιάζοντας σημάδια φόβου στον ύπνο του. «Δεν ξέρουμε τι τραύματα μπορεί να έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου, αφού το παιδί δεν μιλά ακόμη για να εκφράσει τι έχει συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια, όπως υπενθύμισε, ζήτησε εξέταση από ιατροδικαστή, όμως τους ειπώθηκε ότι ιατροδικαστικές γνωματεύσεις διενεργούνται μόνο σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ή αποβιωσάντων. Έτσι, αναγκάστηκαν να απευθυνθούν ιδιωτικά στον ιατροδικαστή Μάριο Ματσάκη. Η έκθεσή του, σύμφωνα με τη μητέρα, κατέληγε ότι τα τραύματα του παιδιού «δεν μπορούσαν να προκληθούν από μια απλή πτώση από μισό μέτρο» και έπρεπε να διερευνηθεί πιθανή κακοποίηση.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, ο Γενικός Εισαγγελέας παρέκαμψε πλήρως την ιατροδικαστική έκθεση και αποφάσισε όπως η υπόθεση οδηγηθεί στο Δικαστήριο μόνο με κατηγορία αμέλειας εις βάρος της Διευθύντριας, αδίκημα που επισύρει πρόστιμο μόλις 500 ευρώ.

Κανένας δεν απαντά

Η μητέρα κατήγγειλε ότι από τις 7 Απριλίου απέστειλαν επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα,με κοινοποίηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας, ζητώντας επανεξέταση του κατηγορητηρίου. Όπως είπε, δεν υπήρξε καμία απάντηση, παρά τις επτά υπενθυμίσεις που στάλθηκαν μέχρι τον Αύγουστο.

Παράλληλα, ούτε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία απάντησε στην οικογένεια, ενώ ακόμη και οι επιστολές της Επιτρόπου Δικαιωμάτων του Παιδιού προς Υπουργείο Υγείας και Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, δεν είχαν μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ανταπόκριση.

«Θέλουμε να μάθουμε τι έγινε, να υπάρξει άμεση και πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια», αναφέρει η μητέρα . Ενώ τέλος, πρόσθεσε, ότι η οικογένεια είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο «μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρξει λογοδοσία».

Δείτε το βίντεο: