ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου – Οδηγίες από τον ΔΣΔ

 02.09.2025 - 17:00
Οδηγίες για την ομαλή ένταξη των συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) εξέδωσε ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), ενόψει της έναρξης της εμπορικής λειτουργίας της ΑΑΗ την 1η Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι, μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2025 να αποστείλουν στον ΔΣΔ τα επικαιροποιημένα χαρτοφυλάκια των συμμετεχόντων, για έλεγχο, τυχόν διορθώσεις και ενημέρωση του Λειτουργού Αγοράς. Σημειώνεται ότι στα χαρτοφυλάκια θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι πελάτες τους για την 1η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία έναρξης της εμπορικής Λειτουργίας της ΑΑΗ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή, θα πρέπει να αποσταλούν έγκαιρα οι αιτήσεις τους για αλλαγή Προμηθευτή, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ώστε να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο τους με την έναρξη της ΑΑΗ.

Επιπλέον, ο ΔΣΔ καλεί σε άμεση διευθέτηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύνδεσής τους με το σύστημα Metering Data Management System (MDMS) του ΔΣΔ πριν τις 20 Σεπτεμβρίου 2025, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα των πελατών τους και όλων όσων εκπροσωπούν.

Η τήρηση των πιο πάνω είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούν να συμμετέχουν στην ΑΑΗ, υπογραμμίζει ο ΔΣΔ, σημειώνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή τους δεν θα είναι δυνατή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Τον ιδεολογικό προσανατολισμό της κυβέρνησης σκιαγράφησε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε αποκλειστική συνέντευξη στην τηλεόραση Plus και τον Μανώλη Καλαντζή. Κάνει λόγο για μια «κεντροδεξιά κυβέρνηση με κοινωνικό φιλελευθερισμό».

