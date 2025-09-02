Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑλλαγή σκυτάλης στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Ο Κασίμ Ντιανιέ διαδέχεται τον Κόλιν Στιούαρτ – Ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Γκουτέρες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλαγή σκυτάλης στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Ο Κασίμ Ντιανιέ διαδέχεται τον Κόλιν Στιούαρτ – Ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Γκουτέρες

 02.09.2025 - 20:02
Αλλαγή σκυτάλης στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Ο Κασίμ Ντιανιέ διαδέχεται τον Κόλιν Στιούαρτ – Ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Γκουτέρες

O  Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διορίσει τον Σενεγαλέζο διπλωμάτη Κασίμ Ντιανιέ (Khassim Diagne) ως νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Όπως ανέφερε σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο κ. Nτιανιέ «διαδέχεται τον Καναδέζο Κόλιν Στιούαρτ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αποστολή του», ενώ ο κ. Γκουτέρες εξέφρασε «την ευγνωμοσύνη του για την αφοσίωση και την αποτελεσματική ηγεσία του Κόλιν Στιούαρτ».

Ο κ. Ντιανιέ διαθέτει πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στις διεθνείς σχέσεις και έχει διατελέσει σε ανώτερες θέσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς και σε ειρηνευτικές αποστολές σε Αφρική και Αμερική. 

Σήμερα υπηρετεί ως προσωρινός Συντονιστής του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη και Ανθρωπιστικά Θέματα στο Μάλι. Έχει επίσης διατελέσει Αναπληρωτής Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στο UNOWAS, Αναπληρωτής Ειδικός Αντιπρόσωπος στο MONUSCO, καθώς και Διευθυντής στο Εκτελεστικό Γραφείο του Γενικού Γραμματέα. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις του UNHCR στις ΗΠΑ και Καραϊβική, Καμερούν, Λιβερία, Πακιστάν, αλλά και στην Ακτή Ελεφαντοστού, Ρουάντα, Κένυα και Σομαλία.

Διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους στη Φιλολογία (Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop, Ντακάρ) και στις Διεθνείς Σχέσεις (Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University). Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γουόλοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν λάβει γνώση της πρόθεσης του Γενικού Γραμματέα για τον διορισμό του κ. Ντιανιέ και αναμένεται να μην εκφράσουν αντιρρήσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταδίωξη στην Πάφο: Όχημα ακολούθησε τρελή πορεία - Περιπολικό που ακολουθούσε χτύπησε σε ανάχωμα - Χειροπέδες σε 32χρονο
Συγκλονίζουν οι φίλοι του Ανδρέα Λοϊζου που έχασε τη ζωή του στο «ορφανό» θανατηφόρο του 2012: «Οι ψύχες μας εμείναν μες την γέφυρα» - Δείτε φωτογραφία
Ένα γνωστό ταβερνάκι στη Λεμεσό «κατεβάζει ρολά» μετά από εννέα χρόνια - «Κάθε τέλος φέρνει και μια νέα αρχή»
Τραγικός θάνατος για 45χρονη Ρωσίδα ανήμερα των γενεθλίων της: Έπεσε από 88 μέτρα μπροστά στα μάτια του γιου της ενώ έβγαζε selfie
Συγκινητικό Βίντεο: Δάκρυα χαράς στο Μακάρειο - Η Κυριακή χτύπησε το καμπανάκι της νίκης
Γιώργος Μαζωνάκης στο Instagram: «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η ΕΕ στέλνει βοήθεια στο Αφγανιστάν μετά τον σεισμό - 130 τόνοι βοήθειας και 1 εκ. ευρώ από το ταμείο Έκτακτης Ανάγκης

 02.09.2025 - 19:44

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αλλαγή σκυτάλης στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Ο Κασίμ Ντιανιέ διαδέχεται τον Κόλιν Στιούαρτ – Ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Γκουτέρες

Αλλαγή σκυτάλης στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Ο Κασίμ Ντιανιέ διαδέχεται τον Κόλιν Στιούαρτ – Ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Γκουτέρες

  •  02.09.2025 - 20:02
Κρίσιμες επαφές για ΑΤΑ: Βλέπει ξεχωριστά εργοδότες και συντεχνίες ο Υπουργός Εργασίας εν μέσω απειλής για απεργία

Κρίσιμες επαφές για ΑΤΑ: Βλέπει ξεχωριστά εργοδότες και συντεχνίες ο Υπουργός Εργασίας εν μέσω απειλής για απεργία

  •  02.09.2025 - 18:21
Χωρίς αποφάσεις η ΟΕΛΜΕΚ – Περιμένει το τελικό κείμενο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Χωρίς αποφάσεις η ΟΕΛΜΕΚ – Περιμένει το τελικό κείμενο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

  •  02.09.2025 - 17:56
Στο τραπέζι Εθνικό Ταμείο για απώλεια χρήσης κατεχόμενων περιουσιών – Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή

Στο τραπέζι Εθνικό Ταμείο για απώλεια χρήσης κατεχόμενων περιουσιών – Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή

  •  02.09.2025 - 17:49
Μη διαταράσσετε τον ύμνο μας 

Μη διαταράσσετε τον ύμνο μας 

  •  02.09.2025 - 19:18
Σταθερός ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Σταθερός ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας

  •  02.09.2025 - 19:41
Ανοίγει η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου – Οδηγίες από τον ΔΣΔ

Ανοίγει η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου – Οδηγίες από τον ΔΣΔ

  •  02.09.2025 - 17:00
Απεβίωσε ο πρώην Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ανδρέας Ν. Παπαγεωργίου - Πότε θα γίνει η κηδεία

Απεβίωσε ο πρώην Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ανδρέας Ν. Παπαγεωργίου - Πότε θα γίνει η κηδεία

  •  02.09.2025 - 18:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα