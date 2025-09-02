Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης: Στήριξη στον προσκοπισμό με €100.000 για αναβάθμιση των κατασκηνώσεων

 02.09.2025 - 20:23
Ετήσια εισφορά €20.000 για τα επόμενα πέντε χρόνια - €100.000 στο σύνολο - για αναβάθμιση των κατασκηνωτικών χώρων του Σώματος Προσκόπων ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του στην τελετή επίδοσης πτυχίων Προσκόπου, που διοργάνωσε το Σώμα Προσκόπων Κύπρου.

Υπενθυμίζοντας ότι πριν δύο χρόνια είχε εξαγγείλει αύξηση της κρατικής εισφοράς από €50.000 σε €75.000, "ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς και της δράσης σας", ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Σώμα Προσκόπων Κύπρου θα λαμβάνει για τα επόμενα πέντε χρόνια επιπλέον ετήσια εισφορά €20.000 για την αναβάθμιση των κατασκηνωτικών χώρων που διαθέτει σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος σημείωσε την επιλογή του Προεδρικού Μεγάρου για τη διεξαγωγή της τελετής, σημειώνοντας τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση και το κράτος στη στήριξη του Προσκοπισμού, που είναι ταυτισμένος με τον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη και την προσφορά.

Στην τελετή μνημονεύθηκε ο Χαράλαμπος Νικολαΐδης, καθοδηγητής της πρώτης προσκοπικής ομάδας που λειτούργησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, με 40 συνολικά μέλη. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έκτοτε, ο προσκοπισμός γίνεται ένα τεράστιο βιωματικό σχολείο που οπλίζει με σημαντικά εφόδια χιλιάδες παιδιά και εφήβους, σε κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου.

"Δεν πρέπει, εξάλλου, να λησμονούμε ότι τα ίχνη των Κυπρίων προσκόπων είναι αποτυπωμένα στα χώματα της πατρίδας μας, που βροντοφώναξαν «παρών» στα καλέσματα για δράση, για βοήθεια, για προσφορά. Κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-‘59, την περίοδο της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, αλλά και σε φυσικές και άλλες καταστροφές, οι πρόσκοποι μας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος για παροχή βοήθειας", ανέφερε ο Πρόεδρος.

Απευθυνόμενος στους νέους Προσκόπους της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι είναι η ανώτατη διάκριση και η αναγνώριση της επίτευξης των στόχων και της εκπαίδευσης ενός προσκόπου, η αναγνώριση μιας μακράς διαδρομής από τα παιδικά χρόνια μέχρι την ενηλικίωση. Σημείωσε, μάλιστα, ότι έχει και ο ίδιος προσωπικά βιώματα από τον προσκοπισμό, τονίζοντας ότι απαιτείται αφοσίωση, πολύτιμος χρόνος και αρκετές υποχρεώσεις.

Πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο πτυχίο ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο στάδιο του βαθμοφόρου, που θα επιτρέψει στους νέους και τις νέες να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την προσπάθεια να μεταλαμπαδεύσουν το πνεύμα του Προσκοπισμού και να διατηρήσουν αδιάκοπη τη θέληση για προσφορά. Εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι κάθε χρόνο έχουμε 5.200 ενεργά μέλη στον Προσκοπισμό.

"Η πειθαρχία, η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, η υπευθυνότητα, η λήψη αποφάσεων και η αντιμετώπιση των προκλήσεων με θάρρος και αποφασιστικότητα, είναι σημαντικά εφόδια της ζωής σας", είπε, συγχαίροντάς τους εκ μέρους της πολιτείας. "Είστε ένα από τα πιο ελπιδοφόρα κομμάτια της κοινωνίας μας, που μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και με τη βαθύτατη πεποίθηση ότι οι προσπάθειές μας για μια καλύτερη Κύπρο θα στεφθούν με επιτυχία", πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

O  Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διορίσει τον Σενεγαλέζο διπλωμάτη Κασίμ Ντιανιέ (Khassim Diagne) ως νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

