Έκλεισε λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο - Έπεσαν χώματα και χαλίκια από ακινητοποιημένο φορτηγό

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που προβαίνουν σε ενέργειες για καθαρισμό του δρόμου.

Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται μέσω της δεξιάς λωρίδας του δρόμου.

Η Αστυνομία καλεί τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στην περιοχή.