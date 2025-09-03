Video: Υπερπολυτελές γιοτ βυθίστηκε μετά την καθέλκυσή του

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο ιδιοκτήτης και τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν πάνω στο γιοτ κατάφεραν να σωθούν, καθώς κολύμπησαν μέχρι την ακτή χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Το βίντεο που καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα δείχνει τη στιγμή που το σκάφος αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα και μέσα σε ελάχιστα λεπτά βυθίζεται.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν λάθη κατά την κατασκευή ή την καθέλκυση. Το γεγονός αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της ποιότητας κατασκευής πολυτελών σκαφών, σε μια περίοδο που η Τουρκία επενδύει σημαντικά στην εγχώρια ναυπηγική της βιομηχανία.

Το επεισόδιο έγινε γρήγορα viral στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν πως μια επένδυση εκατομμυρίων χάθηκε κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά.

