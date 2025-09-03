Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Video: Υπερπολυτελές γιοτ βυθίστηκε μετά την καθέλκυσή του

 03.09.2025 - 09:43
Video: Υπερπολυτελές γιοτ βυθίστηκε μετά την καθέλκυσή του

Το περιστατικό προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ένα υπερπολυτελές γιοτ αξίας 40 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών βυθίστηκε μόλις 15 λεπτά μετά την καθέλκυσή του στο λιμάνι της Ζονγκουλντάκ.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο ιδιοκτήτης και τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν πάνω στο γιοτ κατάφεραν να σωθούν, καθώς κολύμπησαν μέχρι την ακτή χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Το βίντεο που καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα δείχνει τη στιγμή που το σκάφος αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα και μέσα σε ελάχιστα λεπτά βυθίζεται.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν λάθη κατά την κατασκευή ή την καθέλκυση. Το γεγονός αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της ποιότητας κατασκευής πολυτελών σκαφών, σε μια περίοδο που η Τουρκία επενδύει σημαντικά στην εγχώρια ναυπηγική της βιομηχανία.

Το επεισόδιο έγινε γρήγορα viral στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν πως μια επένδυση εκατομμυρίων χάθηκε κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά.

Πηγή: Newsauto.gr

Ο Ερσίν Τατάρ αποκάλεσε τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Έρχιουρμαν, «υποψήφιο της μη λύσης». 

