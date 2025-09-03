Ecommbx
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ο 23χρονος - Ποιος ο ρόλος του στην υπόθεση, όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

 03.09.2025 - 12:37
Υπό κράτηση για οκτώ ημέρες, έθεσε το επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας τον νεαρό Σύρο, 22 ετών, ο οποίος συνελήφθη χθες για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση απόπειρας φόνου, εμπρησμού αυτοκινήτων και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου στον δρόμο Λάρνακας Δεκέλειας.

Για την ίδια υπόθεση τελούν υπό κράτηση ακόμη δύο συμπατριώτες του, 27 και 44 ετών.

Οι έρευνες των ανακριτών έχουν επεκταθεί σε τρεις επαρχίες.

Την ίδια στιγμή αναμένεται η λήψη και άλλων καταθέσεων, ως επίσης τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων και ο δικανικός έλεγχος σε κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της περιοχής, διαφαίνεται πως ο σωματότυπος του υπόπτου και τα ρούχα που βρέθηκαν στην οικία του, ομοιάζουν με έναν εκ των δραστών, ο οποίος εμπλέκεται στον εμπρησμό των οχημάτων.

Στο κελί του τελευταίου βρέθηκαν σημειώσεις, στις οποίες, μεταξύ άλλων, ήταν γραμμένο το τηλέφωνο του 27χρονου.

Για την υπόθεση αναζητούνται κι άλλα πρόσωπα καθώς και σημαντικά τεκμήρια, μεταξύ αυτών το κλοπιμαίο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες και το πιστόλι με το οποίο πυροβολήθηκε ο φρουρός ασφαλείας της επιχείρησης χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

