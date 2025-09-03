Ecommbx
Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Σπύρο που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο στον Κάτω Πύργο – Δείτε φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Σπύρο που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο στον Κάτω Πύργο – Δείτε φωτογραφία

 03.09.2025 - 12:47
Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Σπύρο που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο στον Κάτω Πύργο – Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε ανά το Παγκύπριο αλλά και στην γενέτειρα του, τον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας ο θάνατος του Σπύρου Χαραλάμπους Ζαμπα σε ηλικία 85 ετών μετά από το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες 02 Σεπτεμβρίου 2025.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας στις 16:00 το απόγευμα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στην άσφαλτο: Όχημα έπεσε σε χαράδρα – Νεκρός ο 85χρονος Σπύρος

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την Εκκλησία.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 85χρονος αναχώρησε από την κατοικία του, στην κοινότητα Κάτω Πύργου, γύρω στις 7.00 το πρωί χθες Τρίτη. Αφού μετά την αναχώρηση του δεν είχε οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με τους οικείους του, γύρω στις 4.45 το απόγευμα της Τρίτης, δηλώθηκε στην Αστυνομία από οικείο του, ως ελλείπον πρόσωπο.

Γύρω στις 20:15 το βράδυ της Τρίτης, ο 85χρονος εντοπίστηκε σε χαράδρα, όπου εντοπίστηκε και το αυτοκίνητο του, σε απόσταση 200 μέτρων περίπου, από αγροτικό χωμάτινο δρόμο στον Κάτω Πύργο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κάτω Πύργου, όπου ιατρός διαπίστωσε το θάνατο του.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής υπό εξέταση στοιχεία, ο 85χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στον αγροτικό δρόμο, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα κατέπεσε στη χαράδρα.

Το Τμήμα Τροχαίας Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Δείτε φωτογραφία:

Στα μέτρα της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την εναρκτήρια δήλωσή του στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

