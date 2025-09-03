Αννίτα Δημητρίου: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Πάρι Μάρκου ως αριστίνδην υποψήφιου στην Αμμόχωστο

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΗΣΥ «η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, υποδέχθηκε σήμερα στα γραφεία της Παράταξης τον Ταξίαρχο εν αποστρατεία κ. Πάρι Μάρκου, στον οποίο πρότεινε να είναι αριστίνδην υποψήφιος στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Στη δήλωσή της η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε με έμφαση ότι ο κ. Μάρκου είναι ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την πατρίδα με ήθος και συνέπεια, τόσο μέσα από το έργο του όσο και με το προσωπικό του παράδειγμα. «Η πορεία του αποτελεί ζωντανή απόδειξη πως η ευθύνη προς τον τόπο δεν σταματά ποτέ. Σήμερα κάνει ένα νέο βήμα και δηλώνει παρών, έτοιμος να προσφέρει, να στηρίξει και να αγωνιστεί για όλα όσα αξίζουν οι πολίτες αυτού του τόπου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο κ. Μάρκου ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την τιμητική πρόταση, την οποία –όπως είπε– αποδέχεται με βαθιά αίσθηση ευθύνης. Τόνισε επιπρόσθετα ότι η εμπιστοσύνη και η στήριξη που λαμβάνει από τους πολίτες, ενισχύουν την αποφασιστικότητά του να συμβάλει ενεργά».