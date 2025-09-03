«Χτίζουμε νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων»: Το μήνυμα που έστειλε η Κίνα στις ΗΠΑ με την επιβλητική παρέλαση και την εικόνα Σι, Πούτιν, Κιμ

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο του βρετανικού δικτύου Στιβ Ρόζενμπεργκ, οι διπλωματικές επαφές αλλά και το θέαμα που παρουσίασε η Κίνα αυτήν την εβδομάδα σχεδιάστηκαν προσεκτικά για να στείλουν ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση Τραμπ: «Ώστε θέλεις να κάνεις ξανά σπουδαία την Αμερική; Λες "Πρώτα η Αμερική"; Ε λοιπόν κι εμείς προσφέρουμε μια εναλλακτική στην παγκόσμια τάξη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ».

Όπως επισημαίνει ο Ρόζενμπεργκ, αυτός είναι ο λόγος που είδαμε τους ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Ινδίας να χαμογελούν μαζί στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Αυτός είναι ο λόγος που ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποκάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ «αληθινό φίλο», και ο Κινέζος ηγέτης τον Ρώσο ομόλογό του «παλιό φίλο». Αυτός είναι ο λόγος που Σι, Πούτιν και Κιμ εμφανίστηκαν μαζί στη στρατιωτική παρέλαση την Τετάρτη.

«Στο γεωπολιτικό σύμπαν, διαφορετικές δυνάμεις ευθυγραμμίζονται ως αντίβαρο στην αμερικανική κυριαρχία. Δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι χώρες και οι ηγέτες είναι 100% στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν είναι. Εξακολουθούν να έχουν διαφορές. Όμως η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη» σημειώνει ο αρθρογράφος, παραπέμποντας σε έναν τίτλο της ρωσικής εφημερίδας Κομσομόλσκαγια Πράβντα αυτή την εβδομάδα σχετικά με τις επαφές Ρωσίας, Κίνας και Ινδίας: «Θα χτίσουμε έναν νέο κόσμο».

Η Κίνα καλύπτει το κενό που άφησε η Αμερική

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο του BBC Τζέιμς Λαντέιλ, η επίδειξη γεωπολιτικής επιρροής και στρατιωτικής ισχύος από την Κίνα αυτή την εβδομάδα δεν είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη στους δυτικούς ηγέτες.

«Ο Σι Τζινπίνγκ προσπαθεί εδώ και καιρό να θέσει τον εαυτό του στο επίκεντρο μιας νέας παγκόσμιας τάξης, που αντικαθιστά τα παγκόσμια συστήματα που δημιουργήθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πλέον καταρρέουν. Υπάρχουν όμως δύο πράγματα που θα προκαλέσουν ρίγη φόβου στους δυτικούς διπλωμάτες. Το πρώτο είναι η ταχύτητα με την οποία η Κίνα καλύπτει το κενό που άφησε η αποχώρηση της Αμερικής από τις διεθνείς νόρμες και θεσμούς. Μια παγκόσμια τάξη υπό την ηγεσία της Κίνας, όπου η εδαφική ακεραιότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν μικρότερη αξία από την ωμή δύναμη και την οικονομική ανάπτυξη, ενδέχεται να αποδειχθεί δυσάρεστη για πολλές δυτικές χώρες», σημειώνει ο Λαντέιλ.

Το δεύτερο στοιχείο που προκαλεί ανησυχία, σύμφωνα με τον συντάκτη, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο οι σκληροί αμερικανικοί δασμοί ωθούν την Ινδία ταχύτατα στην «αγκαλιά» της Κίνας, της μεγαλύτερης αυταρχικής δύναμης στον κόσμο.

Μια μικρή παρηγοριά για τη Δύση είναι ότι ο λεγόμενος «άξονας της αναταραχής» που εμφανίστηκε στο Πεκίνο δεν είναι ενωμένος – και η Ινδία, που δεν εκπροσωπήθηκε στην παρέλαση της Τετάρτης, βρίσκεται ακόμα σε αντιπαράθεση με την Κίνα για εδαφικές και άλλες διαφορές.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο οικονομικός εθνικισμός και η διπλωματία της Αμερικής υπό τον Τραμπ προσέφεραν στην Κίνα μια τεράστια διπλωματική ευκαιρία, την οποία ο Σι έσπευσε να αδράξει με την σύνοδο και την παρέλαση του, καταλήγει στην ανάλυσή του ο Λαντέιλ.