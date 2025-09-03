Κενάν Αγιάζ: Μεταφέρεται στην Κύπρο στις 8 Σεπτεμβρίου

Ο Αγιάζ, ο οποίος κρατείται στη Γερμανία πάνω από δύο χρόνια, θα αφιχθεί μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας, όπου θα τεθεί υπό τη δικαιοδοσία των κυπριακών αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των δικηγόρων του, ο Κενάν Αγιάζ καταδικάστηκε από γερμανικό δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 3 μηνών, βάσει κατηγοριών σχετικών με συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Επιπλέον, η ανακοίνωση της υπεράσπισης αναφέρει ότι οι κυπριακές αρχές είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν την απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου και να κρατήσουν τον Κούρδο αγωνιστή φυλακισμένο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι δικηγόροι του, «ο Κενάν Αγιάζ ουδέποτε κατηγορήθηκε ή καταδικάστηκε για οποιοδήποτε βίαιο αδίκημα, κι όμως κρατήθηκε στη Γερμανία υπό αυστηρές αντιτρομοκρατικές συνθήκες, για περισσότερο από δύο χρόνια».

Οι δικηγόροι του υπογραμμίζουν ότι ο Κενάν έχει ήδη εκτίσει «υπερβολικά μεγάλο διάστημα λόγω της αδιάκοπης δίωξης του κουρδικού κινήματος από τη Γερμανία».

Εκφράζουν την πεποίθηση ότι οι αρμόδιες κυπριακές αρχές θα λάβουν αυτό υπόψη και θα τον αποφυλακίσουν το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο».