Μιχαηλίδου: Χωρίς ενδυναμωμένους δασκάλους δεν υπάρχει εκπαίδευση

«Κάθε χρόνο στη Δημοτική Εκπαίδευση, πριν πάνε τα παιδιά στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, γιατί ενημερώνονται και για τις εμφάσεις της σχολικής χρονιάς. Όλος αυτός ο σχεδιασμός γίνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, στη βάση των αναγκών της κάθε σχολικής μονάδας. Συνεπώς, εδώ, στο συγκεκριμένο σχολείο για παράδειγμα, που έτυχε να έρθουμε σήμερα, είναι εκπαιδευτικοί που επέλεξαν να παρακολουθήσουν αυτό το θέμα με βάση την ανάγκη που υπάρχει στο σχολείο τους», πρόσθεσε.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι έχουν ένα θέμα που αφορά στη διοίκηση της τάξης, τη διαχείριση της τάξης και τα κίνητρα που πρέπει να δώσουν στα παιδιά. «Είμαι πολύ ικανοποιημένη με τα θέματα της επιμόρφωσης, γιατί, όπως ξέρετε, χωρίς να διαμορφώσουμε τους εκπαιδευτικούς δεν μπορούμε να επενδύουμε σε αλλαγές. Ο εκπαιδευτικός είναι ο βασικός φορέας της αλλαγής, άρα πρέπει συνεχώς να ενδυναμώνεται. Πρέπει συνεχώς να ενημερώνεται» είπε, λέγοντας ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς μέσα από τέτοιες δράσεις που τους δίνουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, αλλά και με ειδικούς στα διάφορα θέματα.

Σε παρατήρηση ότι έχει λυθεί το πρόβλημα στην Ασγάτα και εάν θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με αυτό, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι «γενικότερα θέλω να πω ότι αυτά τα θέματα, όταν έχουμε 800 σχολεία στην Κύπρο, είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο να έχουμε ζητήματα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς».

«Αυτά δεν λύνονται με ακραίες ανακοινώσεις ή λήψη μέτρων όπως το να κλείσουμε τα σχολεία. Αυτά τα μέτρα ταλαιπωρούν γονείς και μαθητές μόνο και δεν επιλύουν προβλήματα. Άρα η παράκληση και η έκκληση σε όλους είναι να συζητάμε τα προβλήματα. Στην Ασγάτα συζητήθηκε χθες, λήφθηκε απόφαση, στηρίχθηκε το σχολείο -εκεί και όπου μπορούμε στηρίζουμε τα λογικά αιτήματα- έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα με την ομαλή λειτουργία των σχολείων μας», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία εκφράζεται απογοήτευση για την απόφαση της σχολικής εφορείας Λεμεσού, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι «η Διοίκηση του Υπουργείου μας ήταν σε επικοινωνία, είχαμε πάει προσωπικά για άλλο θέμα στη Λεμεσό και μιλήσαμε άτυπα με τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας, ο οποίος έλαβε την απόφαση».

«Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Είμαστε όμως εδώ για να επιλύουμε προβλήματα με διάλογο και συζήτηση και όχι με τέτοιου είδους εκβιαστικά μέτρα», κατέληξε.