Στρατηγική συνεργασία: Τι κρύβει η επίσκεψη της Πική στη Φινλανδία;

 03.09.2025 - 16:46
Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, θα πραγματοποιήσει στις 4 Σεπτεμβρίου επίσκεψη εργασίας στο Ελσίνκι, συνοδευόμενη από μέλη της Γραμματείας Συντονισμού και Υποστήριξης Κυβερνητικού Έργου.

Ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρει ότι η Υφυπουργός θα έχει συνάντηση με τον ομόλογο της Risto Artjoki, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, για ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου.

Θα έχει επίσης συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Στρατηγικής, Harri Martikainen, και την ομάδα του, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη διερεύνηση τομέων συνεργασίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Τμήμα Στρατηγικής, που υπάγεται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού της Φινλανδίας, θεωρείται πρότυπο για την παρακολούθηση της υλοποίησης κυβερνητικών δεσμεύσεων και τον στρατηγικό συντονισμό της διακυβέρνησης.

Θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση για τον σχεδιασμό της Μονάδας Στρατηγικής Ανάλυσης και Πρόβλεψης (Foresight Unit), η οποία θα λειτουργήσει στην Προεδρία της Δημοκρατίας, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας του κράτους να προετοιμάζεται για μελλοντικές προκλήσεις και να σχεδιάζει πολιτικές με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Η αποστολή εντάσσεται στη μεταρρύθμιση για τη θεσμοθέτηση της Γραμματείας Συντονισμού και Υποστήριξης Κυβερνητικού Έργου που υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η επίσκεψη, αναφέρεται στην ανακοίνωση, αποτελεί σημαντικό βήμα για τη θεσμοθέτηση της Γραμματείας, καθώς και την απαρχή μιας στενής συνεργασίας με τη Φινλανδία η οποία θα περιλαμβάνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κοινές δράσεις και ενεργή συμμετοχή της Κύπρου σε ευρωπαϊκά δίκτυα στρατηγικού σχεδιασμού και διακυβέρνησης.

Καθοδηγητικός στόχος της κυπριακής αποστολής είναι η θεμελίωση ενός πιο αποτελεσματικού, σύγχρονου και αξιόπιστου κράτους που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και στις προκλήσεις του μέλλοντος, καταλήγει η ανακοίνωση.

