Βίντεο σοκ: 19χρονη ακροβάτης έπεσε από ύψος 9 μέτρων ένω έκανε σπαγκάτο σε τσίρκο

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή του ατυχήματος, η πτώση σημειώθηκε την ώρα που η 19χρονη Νταϊάνα Ροντρίγκεζ επιχειρούσε να κάνει σπαγκάτο στο τεντωμένο σχοινί.

Παρά το σχετικά μεγάλο ύψος της πτώσης, η 19χρονη είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό εκτός από κάποιες μελανιές στο κορμί της ενώ το ίδιο ανακοίνωσε και ο διευθυντής του τσίρκου.

Το τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε σε παράσταση του τσίκρκο Gasca Brothers το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πόλη Κάλι

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα