Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ σε Επίτροπο Σεραφίν - «Η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ σε Επίτροπο Σεραφίν - «Η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της»

 04.09.2025 - 11:03
ΠτΔ σε Επίτροπο Σεραφίν - «Η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Επίτροπο της ΕΕ, αρμόδιο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση κ. Πιότρ Σεραφίν, στην παρουσία της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θεματα κας Μαριλένας Ραουνά. 

Καλωσορίζοντας τον κ. Σεραφίν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το χαρτοφυλάκιο του είναι ένα από τα πιο σημαντικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Επιτρόπου στην Κύπρο αμέσως μετά την υποβολή της πρότασης για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ.  

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της στην ΕΕ, όπως, επίσης, και για άλλα θέματα μεγάλης σημασίας όπως για παράδειγμα το Μεταναστευτικό.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση ο κ. Σεραφίν είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη ομογνωμίας στα θέματα Προϋπολογισμού ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη.

Είπε ακόμη ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που επισκέπτεται μετά την υποβολή της πρότασης για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τέλος, επεσήμανε ότι η Κύπρος θα είναι πολύ δημοφιλής προορισμός για τους θεσμούς της ΕΕ, τους Αρχηγούς και Υπουργούς των κρατών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026.  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων.

Καλωσορίζοντας τους Κοινοτάρχες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «θα δούμε τα θέματα που σας απασχολούν και θα προχωρήσουμε. Έχουμε κάποιες σκέψεις για περαιτέρω πολιτικές που θα ανακοινώσουμε μέσα στο πλαίσιο της προσφυγικής μας πολιτικής.

Ειδικότερα για μας είναι σημαντικό μέσα από τις πολιτικές μας να υπάρξει σύνδεση και με τη νέα γενιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολλοί δεν γεννήθηκαν στις κατεχόμενες περιοχές και ο δεσμός είναι σημαντικό να είναι εκεί, να ενισχύεται και είναι καθοριστικό στην προσπάθεια που κάνουμε για επίλυση του Κυπριακού.

Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που επέμενα κατά τη διάρκεια των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να υπάρξει μαζική συμμετοχή, ειδικότερα για τις κατεχόμενες κοινότητες και δήμους».

Από την πλευρά τους οι Κοινοτάρχες επεσήμαναν το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι ο Πρόεδρος που τους δέχθηκε τόσες πολλές φορές κατά τη διάρκεια προεδρικής θητείας. 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δίλημμα για φοιτητές: Δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο; - Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
Νέα διαμερίσματα στον Στρόβολο μετά από χρηματοδότηση του ΚΟΑΓ - Πότε ξεκινά η ανέγερσή τους
«Ο γάρος της ημέρας»: Ολόκληρο χωράφι…το άφησε διαγώνια στο πεζοδρόμιο – Απίστευτο «parking» - Δείτε φωτογραφία  
Αυξημένες φέτος οι τιμές στις σχολικές καντίνες - Πόσα κοστίζουν τα σάντουιτς και τα αλμυρά – Οι διαφορές από δημοτική σε μέση εκπαίδευση
Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονος
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ξαπλωμένη με το μαγιό της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η 18χρονη που έβγαλε 15 εκατομμύρια δολάρια από το Only Fans σε δύο εβδομάδες – «Οι γυναίκες που εργάζονται 09:00-17:00 είναι αποτυχημένες»

 04.09.2025 - 10:53
Επόμενο άρθρο

Νίκος Χριστοδουλίδης: Πάντρεψε την ανιψιά του – Δείτε τον να την συνοδεύει στην εκκλησία - Φωτογραφίες

 04.09.2025 - 11:10
Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προέβη σε δηλώσεις που φωτίζουν τρεις παράλληλες και ιδιαίτερα ευαίσθητες υποθέσεις: Την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, το έργο στο Βασιλικό και την επερχόμενη παναπεργία για την ΑΤΑ. Πίσω από τις επίσημες τοποθετήσεις, όμως, αναδεικνύονται ερωτήματα για την πραγματική πολιτική βούληση, τη διοικητική επάρκεια και την αξιοπιστία των θεσμών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

Ηλεκτρική Διασύνδεση, Βασιλικό και ΑΤΑ: Η Κυβέρνηση δοκιμάζεται στη διαφάνεια και την αξιοπιστία

  •  04.09.2025 - 06:33
ΠτΔ σε Επίτροπο Σεραφίν - «Η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της»

ΠτΔ σε Επίτροπο Σεραφίν - «Η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της»

  •  04.09.2025 - 11:03
Ελεύθερος με όρους ο δικηγόρος των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - «Προϊόν φαντασίας οι κατηγορίες»

Ελεύθερος με όρους ο δικηγόρος των 5 Ε/κ στα κατεχόμενα - «Προϊόν φαντασίας οι κατηγορίες»

  •  04.09.2025 - 11:55
Αυξημένες φέτος οι τιμές στις σχολικές καντίνες - Πόσα κοστίζουν τα σάντουιτς και τα αλμυρά – Οι διαφορές από δημοτική σε μέση εκπαίδευση

Αυξημένες φέτος οι τιμές στις σχολικές καντίνες - Πόσα κοστίζουν τα σάντουιτς και τα αλμυρά – Οι διαφορές από δημοτική σε μέση εκπαίδευση

  •  04.09.2025 - 10:18
Γυναικοκτονία στη Χλώρακα: Εξελίξεις με τον βασικό ύποπτο – Τα επόμενα βήματα της Αστυνομίας

Γυναικοκτονία στη Χλώρακα: Εξελίξεις με τον βασικό ύποπτο – Τα επόμενα βήματα της Αστυνομίας

  •  04.09.2025 - 11:58
Φρίκη στα κατεχόμενα: Νεκρός παράτυπος μετανάστης από ασφυξία σε φορτηγό - Πέταξαν το σώμα του έξω από νοσοκομείο

Φρίκη στα κατεχόμενα: Νεκρός παράτυπος μετανάστης από ασφυξία σε φορτηγό - Πέταξαν το σώμα του έξω από νοσοκομείο

  •  04.09.2025 - 11:36
Νέα διαμερίσματα στον Στρόβολο μετά από χρηματοδότηση του ΚΟΑΓ - Πότε ξεκινά η ανέγερσή τους

Νέα διαμερίσματα στον Στρόβολο μετά από χρηματοδότηση του ΚΟΑΓ - Πότε ξεκινά η ανέγερσή τους

  •  04.09.2025 - 10:15
Έφτασε ένα ολοκαίνουριο, μαμαδίστικο εστιατόριο με απίστευτη θέα προς βουνό και θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

Έφτασε ένα ολοκαίνουριο, μαμαδίστικο εστιατόριο με απίστευτη θέα προς βουνό και θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

  •  04.09.2025 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα