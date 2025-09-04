ΠτΔ σε Επίτροπο Σεραφίν - «Η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της»

Καλωσορίζοντας τον κ. Σεραφίν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το χαρτοφυλάκιο του είναι ένα από τα πιο σημαντικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Επιτρόπου στην Κύπρο αμέσως μετά την υποβολή της πρότασης για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της στην ΕΕ, όπως, επίσης, και για άλλα θέματα μεγάλης σημασίας όπως για παράδειγμα το Μεταναστευτικό.

Εξάλλου, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση ο κ. Σεραφίν είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη ομογνωμίας στα θέματα Προϋπολογισμού ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη.

Είπε ακόμη ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που επισκέπτεται μετά την υποβολή της πρότασης για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τέλος, επεσήμανε ότι η Κύπρος θα είναι πολύ δημοφιλής προορισμός για τους θεσμούς της ΕΕ, τους Αρχηγούς και Υπουργούς των κρατών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων.

Καλωσορίζοντας τους Κοινοτάρχες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «θα δούμε τα θέματα που σας απασχολούν και θα προχωρήσουμε. Έχουμε κάποιες σκέψεις για περαιτέρω πολιτικές που θα ανακοινώσουμε μέσα στο πλαίσιο της προσφυγικής μας πολιτικής.

Ειδικότερα για μας είναι σημαντικό μέσα από τις πολιτικές μας να υπάρξει σύνδεση και με τη νέα γενιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολλοί δεν γεννήθηκαν στις κατεχόμενες περιοχές και ο δεσμός είναι σημαντικό να είναι εκεί, να ενισχύεται και είναι καθοριστικό στην προσπάθεια που κάνουμε για επίλυση του Κυπριακού.

Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που επέμενα κατά τη διάρκεια των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να υπάρξει μαζική συμμετοχή, ειδικότερα για τις κατεχόμενες κοινότητες και δήμους».

Από την πλευρά τους οι Κοινοτάρχες επεσήμαναν το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι ο Πρόεδρος που τους δέχθηκε τόσες πολλές φορές κατά τη διάρκεια προεδρικής θητείας.