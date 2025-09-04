ΒΙΝΤΕΟ: «Άνοιξαν οι ουρανοί» - Εντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές του νησιού

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας
Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.
Οι περιοχές που επηρεάζονται μέχρι στιγμής από τις βροχές είναι μεταξύ άλλων οι Πλάτρες και το Δάσος Πάφου.
Οι ουρανοί άνοιξαν μεταξύ άλλων στις Πλάτρες αλλά και στο Δάσος της Πάφου.
