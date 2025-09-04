Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ: «Άνοιξαν οι ουρανοί» - Εντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές του νησιού

 04.09.2025 - 15:47
ΒΙΝΤΕΟ: «Άνοιξαν οι ουρανοί» - Εντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές του νησιού

Έντονη βροχόπτωση σημειώνεται το απόγευμα της Πέμπτης (04/09)  σε διάφορες περιοχές.

Οι περιοχές που επηρεάζονται μέχρι στιγμής από τις βροχές είναι μεταξύ άλλων οι Πλάτρες και το Δάσος Πάφου.

Οι ουρανοί άνοιξαν μεταξύ άλλων στις Πλάτρες αλλά και στο Δάσος της Πάφου.

Δείτε βίντεο που αναρτήθηκαν στη σελίδα του Facebook « Καιρόφιλοι» αλλά και στο ΚitasWeather:

 

 

 

 

 

 

 

